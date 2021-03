Totes Tier mit Löchern am Hals: Empörung in Elstal

Elstal

Heidrun Puls ist noch immer schockiert. Die Elstalerin findet kaum Worte, was sie am Mittwochmorgen gesehen hat. „Als ich mit den Hunden rausgegangen bin, sah ich ein totes Tier im Wäldchen gegenüber von meinem Haus liegen. Schrecklich.“ Schon von weitem war der helle Körper zu sehen. „Am Vortag lag es noch nicht da.

Über Nacht muss es jemand dort hingelegt haben.“ Der tote Tierkörper ist schon verwest. Drei Löcher im Hals lassen Schlimmes erahnen. War es ein Hund? Ein Fuchs vielleicht? „Ich hatte mal gelesen, dass jemand seinen kleinen Hund vermisst. Ob es der ist, weiß ich aber nicht“, sagt Heidrun Puls.

Ob das tote Tier verhungert ist oder vielleicht gar erschossen wurde, da will sich Heidrun Puls nicht festlegen. „Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Doch das Tier dort einfach abzulegen, ist grausam und macht mich wütend. Wir haben bei uns in der Region viele Hundehalter und Tierliebhaber. Wir kann man sowas machen.“ Zudem gehen oft Kinder an dieser Stelle vorbei und würden das tote Tier dort sehen. Es sei kein schöner Anblick.

Ein Jäger: Ein Fuchs ist es nicht

Sie habe mittlerweile auch schon mit einem Jäger gesprochen. „Ein Fuchs ist es wohl nicht“, erklärt die Elstalerin. „Man muss das Tier doch fachgerecht begraben. Was soll ich tun?“

Ortsvorsteher Oliver Kreuels sagt: „Wenn jemand ein totes Tier findet, soll er das Ordnungsamt Wustermark anrufen.“ Die Mitarbeiter nehmen sich der Sache an und leiten sie gegebenenfalls an das Veterinäramt weiter.

Von Sebastian Morgner