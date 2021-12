Trauer in Wustermark: Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Wustermark

Trauer und Bestürzung herrscht in der Baumschule Fichtelmann im Wustermarker Gemeindeteil Dyrotz. Bei einem Verkehrsunfall war am Montagabend im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein Mitarbeiter des Unternehmens ums Leben gekommen. Ein zweiter Kollege wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. „Wir haben einen engagierten, langjährigen Mitarbeiter verloren und bangen, dass unserer zweiter Kollege, der an dem Unfall beteiligt war, wieder gesund wird“, so Firmenchef Martin Fichtelmann gegenüber der MAZ.

Mit einem Firmentransporter waren die beiden Mitarbeiter zwischen Wusterhausen und Brunn unterwegs. Noch ist unklar, warum der Lieferwagen auf der Straße zwischen Wusterhausen und Brunn von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Front des Kleintransporters war völlig zertrümmert. Für den 36-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Unfallort. Der 39-jährige Fahrer wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Beide Männer stammen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Von Jens Wegener