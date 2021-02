Wustermark

Vor Kurzem zog es Uta Nieder, die zuvor mehr als 30 Jahre in Berlin wohnte, ins Havelland. Zunächst entschied sie sich für den Dallgower Ortsteil Seeburg. Doch der Liebe wegen wurde nun ein Neustart geplant. Uta und Thomas Nieder, die seit einem Jahr verheiratet sind, schauten sich gemeinsam mit ihren beiden Hunden nach vielen Immobilien in der Region um. In Wustermark wurden sie fündig. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Das Haus ist wie für uns gemacht“, erzählte die 58-Jährige. Dabei ahnten beide natürlich nicht, dass sie in die Geschichte der Gemeinde Wustermark eingehen werden.

Immer mehr Menschen zieht es von der turbulenten und schnelllebigen Stadt auf das ruhige und erholsame Land. Auch im Havelland lässt sich dieser Trend nachverfolgen. Zunehmend mehr Menschen entscheiden sich für die Grüne Wiese vor den Toren Berlins und genießen die Vorteile des Umlandes.

Durchbruch der Schallmauer

Mit ihrem Umzug nach Wustermark Anfang Februar durchbrachen Uta Nieder und ihr Mann Thomas eine Schallmauer. Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) freute sich am Dienstag: „Wir sind sehr stolz, die 10.000. Einwohnerin in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen, die zudem sehr sympathisch ist.“

Uta Nieder (links) wird von Bürgermeister Holger Schreiber (rechts) feierlich in Wustermark aufgenommen. Quelle: Viktoria Kratz

Von der Gemeinde zur großen Kleinstadt

Wustermark zählt nun offiziell zu einer großen Kleinstadt. Der Bürgermeister ist über den „gesunden Wachstum in dem Ort“ mit dem auch „mehr Verantwortung“ einhergeht, entzückt. In den kommenden Jahren sollen daher die Kultur- und Freizeitangebote erweitert werden und an Qualität gewinnen.

Das Ehepaar Nieder ist schon jetzt von ihrer neuen Wahlheimat begeistert: „Die gute Anbindung und die Vielfältigkeit im Ort haben uns sehr angesprochen. Man kann nahezu alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.“ Zudem sind sie von ihrer netten und hilfsbereiten Nachbarschaft angetan. Thomas Nieder freut sich darüber hinaus besonders über das Outletcenter in Elstal. „Da könnte er den ganzen Tag verbringen und wird garantiert immer fündig“, schmunzelte Uta Nieder.

Soziales Engagement

Die 58-Jährige war viele Jahre in der Palliativmedizin tätig und hat sich ihr Leben lang sozial engagiert. Damit soll auch jetzt noch nicht Schluss sein. Ganz im Gegenteil, sie hat sich schon vor und während des Umzuges über die Möglichkeiten der verschiedenen Ehrenämter in Wustermark informiert. Am liebsten würde sie mit kleinen Kindern zusammenarbeiten oder jungen Familien unterstützend zur Seite stehen. Derzeit wird vor allem in der Bibliothek ehrenamtliche Unterstützung gesucht, weil das Angebot erweitert werden soll, auch medial.

Infolge der Pandemie und der geltenden Eindämmungsmaßnahmen ruhen jedoch momentan viele gemeinnützige Projekte. Holger Schreiber hofft, dass sich nach der Pandemie wieder viele Menschen aus Wustermark sozial engagieren. Die hohe Bereitschaft für ehrenamtliche Tätigkeiten habe ihn zuvor sehr stolz gemacht.

Uta Nieder freut sich sichtlich auf ihren Neustart in Wustermark. Quelle: Viktoria Kratz

Gesellige Abende

Auch Familie Nieder freut sich auf die Zeit nach der Pandemie, dann wollen sie die Kultur- und Freizeitangebote der Region erkunden. Das Ehepaar tanzt zudem sehr gern. Ein geselliges Fest in der neuen Nachbarschaft wäre doch die ideale Gelegenheit. In diesem Zusammenhang könnte auch der Einzug nachträglich gefeiert werden.

Von Viktoria Kratz