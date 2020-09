Uwe Kreideweiß führt jetzt den ESV Lok Elstal

Elstal

Uwe Kreideweiß leitet ab sofort die Geschicke des ESV Lok Elstal –des größten Sportvereins in der Gemeinde Wustermark. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde das langjährige Vereinsmitglied, der als Platzwart der Sportanlage im Ernst-Walter Weg fungiert, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dem Vorstand gehören außerdem Stefanie Nordhaus (1. Stellvertreterin), Maria Kreuels (2. Stellvertreterin), Johannes Kuhn (Kassenwart) und Fabian Schreiber (Schriftführer) an.

Die etwa 450 Mitglieder des ESV Lok Elstal waren zur außerordentlichen Mitgliederversammlung geladen worden, weil der bisherige Vereinschef Axel Demitrowitz nach zehn Jahren an der Spitze aus persönlichen Gründen zurückgetreten war und aus den Reihen des verbliebenen Vorstandes ( Falko Weiner, Ronny Strutz und Anke Strutz) niemand den Vorstandsvorsitz übernehmen wollte.

Zehn Jahre an der Vereinsspitze

Axel Demitrowitz machte deutlich, dass das kleine Vorstandsteam an die persönliche Belastungsgrenze gehen musste, um den Verein zu führen. Bedingt durch neue berufliche Aufgaben könne er dem enormen Arbeitsaufwand bei ESV Lok nicht mehr gerecht werden, so Demitrowitz. Er dankte den ehrenamtlichen Trainern, den vielen Helfern sowie den langjährigen Sponsoren für ihr Engagement in den letzten Jahren. „Ohne Gönner, Spender, Firmen und alle Helfer wäre ein funktionierendes Vereinsleben nicht möglich gewesen“, so der scheidende Vorstandschef.

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber und Elstals Ortsvorsteher Oliver Kreuels würdigten die Arbeit des Vorstandes in den vergangenen Jahren. Der Ortsvorsteher überreichte im Namen des Ortsbeirates Elstal jedem der fünf scheidenden Vorstandsmitglieder eine Ehrentafel aus Holz. Uwe Kreideweiß bekräftigte den Zusammenhalt im Verein und versprach den Mitgliedern eine offene Redekultur und Transparenz bei der Vereinsführung.

Die Sportanlage am Ernst-Walter-Weg gehört dem Verein. Die Gemeinde hatte 2016 für den Kauf 110 000 Euro zur Verfügung gestellt.

