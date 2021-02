Vandalismus: Schäden in fünfstelliger Höhe in der Grundschule Wustermark

Wustermark

Dass eine Gemeinde für ihre Grundschule viel Geld ausgeben muss, um sie am Laufen zu halten, leuchtet ein. Dass wissen die Wustermarker Kommunalpolitiker. Zumal sie gerade vor gut einem Jahr einen Millionenbetrag in den Erweiterungsbau investiert haben. Was sie nicht geahnt haben ist, dass sie jährlich fast 20 000 Euro aufbringen müssen, um Vandalismusschäden in der Grundschule „Otto-Lilienthal“ beheben zu lassen.

Eine erschreckende Bilanz legte die Verwaltung jetzt auf Anfrage der Grünen im Sozial- und Bildungsausschuss vor. Demnach musste die Gemeinde im Jahr 2020 genau 17 054,23 Euro aufbringen, um all das reparieren und austauschen zu können, was Schüler größtenteils mutwillig zerstört hatten. Und wer denkt, dass diese Summe ein einmaliger Ausrutscher nach oben war, sieht sich getäuscht. 2019 lagen diese Reparaturkosten sogar noch höher bei genau bei 18 203,08 Euro.

Toiletten werden mit Papier verstopft

Die Liste der Schäden ist lang und kaum fassbar, wie einige Beispiele zeigen: Zehn WC-Deckel zerstört, 15 WC-Papierhalter abgetreten, Gleitschienen der Brandschutztüren beschädigt, Türpuffer von den Brandschutztüren abgerissen, Feststellanlage der Brandschutztüren demoliert, Verstopfungen in den Toiletten, Heizkörperkonsolen beschädigt, Scheibe am Gerätehaus auf dem Schulhof eingeschlagen, WC-Betätigungsplatte zerstört, Mitnehmer der Hofflügeltür abgerissen, Türklinken abgerissen, Tür im Umkleidebereich der Turnhalle abgetreten.

Bauamtsleiter Wolfgang Scholz hatte schon Ende vergangenen Jahres in einer Sozialausschusssitzung auf die zunehmenden Schäden im Schulgebäude hingewiesen. „Die höheren Reparaturkosten sind auch darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde beim Brandschutz in den letzten zwei Jahren viel erneuert hat. Wenn dort etwas kaputt gemacht wird, ist das teuer“, so Scholz gegenüber der MAZ. Er kann aber die Zerstörungswut einiger Grundschulkinder nicht nachvollziehen. „Unsere beiden Hausmeister Bernd Hoffmann und Andreas Rieger kommen kaum hinterher, um alles wieder in Ordnung zu bringen.“

Hausmeister kommen kaum hinterher

Leider sei es bisher nur selten gelungen, die Verursacher zu erwischen. „Erst wenige Eltern haben von uns eine Rechnung bekommen“, so Wolfgang Scholz. Wie die Hausmeister berichtet hätten, würden viele Schäden angerichtet, wenn sich einige Schüler während des Unterrichts auf die Toiletten begeben. „Dann fühlen sie sich unbeobachtet.“

Aber auch in den Pausen würde sich die Zerstörungswut zeigen. Manchmal seien zwei- oder dreimal pro Woche die Schlösser von Spinden verbogen oder die Gummidichtungen aus den Brandschutztüren rausgerissen. „Besondere Freude scheinen einige daran zu haben, die Toiletten mit mehreren Rollen Klopapier vollzustopfen, bis das Wasser nicht mehr abläuft“, ärgert sich der Bauamtsleiter. Viele Eltern hätten sich darüber schon bei der Gemeinde und der Schulleitung beschwert. Bei den aufgelisteten Kosten seien neben dem Material auch die Arbeitsstunden der Hausmeister und der entsprechenden Verwaltungsmitarbeiter berücksichtigt.

Von Jens Wegener