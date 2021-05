Vandalismus auf dem Sportplatz: Schock beim ESV Lok Elstal

Elstal

Das Entsetzen war groß bei Uwe Kreideweiß, als er Samstagmorgen gegen 9 Uhr an seinen Arbeitsplatz kam. „In der Nacht zuvor hatten wir unschönen Besuch“, sagt der Vorsitzende des Sportvereins ESV Lok Elstal.

Ein oder mehrere Personen hatte sich an den Schaukästen, den Wänden des Kassiererhäuschens, den Auswechselkabinen mit Farbe verewigt und große Schäden an unserer Bandenwerbung verursacht. Der entstandene Schaden belaufe sich locker auf eine vierstellige Summe, so schätzt der Vereinsvorstand. Der ESV erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Das gefundene Beweismaterial wurde sichergestellt und der Polizei übergeben, sagt Kreideweiß.

Uwe Kreideweiß kann nicht verstehen, warum man dem Verein schaden will. Quelle: Jens Wegener

Mitglieder und Sympathisanten haben gespendet

Über Facebook rief der ESV Lok sofort dazu auf, bei der Suche nach den Tätern zu helfen. „Vielleicht gibt es ja Zeugen, die Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag rings um das Sportplatzgelände irgendetwas Verdächtiges beobachtet haben“, hofft der Vereinschef. Inzwischen haben Vereinsmitglieder und Sympathisanten Geld gesammelt und eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Sprayer führen. Hinweise können an den Verein und die Polizei gegeben werden. Unter den spontanen Spendern ist der Elstaler Ortsvorsteher Oliver Kreuels (CDU), der 300 Euro zur Verfügung stellt.

Schmierereien dieser Art waren überall zu finden. Quelle: Privat

„Es ist so ärgerlich, dass wahrscheinlich junge Leute, vielleicht sogar aus Elstal, unserem Verein mit solchen Aktionen ein Schaden zufügen. Kleinere Schmierereien hat es früher schon gegeben, aber in dieser Dimension ist es neu“, sagt Uwe Kreideweiß. Die Täter hatten für die Graffitis Farbspray verwendet, zu dem kamen Edit-Stifte zum Einsatz. Insgesamt waren etwa 15 Stellen auf dem Sportareal am Ernst-Walter-Weg betroffen. „Die Werbetafeln haben wir abgenommen und mit entsprechenden Reinigungsmitteln gesäubert. Aber die Schmierereien am Kassenhäuschen müssen wohl überstrichen werden, so der Vereinschef.

Empörung im Netz ist groß

Bei Facebook ist die Empörung wegen der Straftat in Elstal groß. In den Kommentaren ist von „Schmierfinken“ und „Klappspaten“ die Rede. „Diese Taten sind ärgerlich und machen wütend auf solche Kleinkriminellen““, sagte Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber parteilos).

Von Jens Wegener