Wustermark

Mit kleineren Reparaturen ist es nicht mehr getan. Der Vandalismus an der Wustermarker Grundschule „Otto Lilienthal“ nimmt weiter zu, so dass die Gemeinde jetzt gezwungen ist, für rund 90 000 Euro diverse Schäden in fünf Toiletten beseitigen zu lassen. Über die zusätzliche Ausgabe entscheiden die Gemeindevertreter am 4. Mai.

Es geht konkret um die Sanierung von drei Jungentoiletten im Hauptgebäude der Grundschule und die beiden Besuchertoiletten an der Aula. Der hygienische Zustand infolge von Vandalismusschäden ist nicht mehr tragbar, hinzu kommen enorme Geruchsbelästigungen. Schon Ende vergangenen Jahres hatte Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz in einer Sozialausschusssitzung darauf hingewiesen, dass die Toiletten „immer wieder mit mehreren Rollen Klopapier verstopft werden, bis das Wasser nicht mehr abläuft“. Die Geruchsbelästigung habe mit einer installierten mechanischen Zu- und Abluftanlage sowie einer Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln nicht beseitigt werden können. Deshalb seien nun bauliche Maßnahmen geplant, die das Problem dauerhaft lösen.

Viele Leitungen sind marode

Das von der Gemeindeverwaltung beauftragte Ingenieurbüro Palm aus Berlin ermittelte die Schäden und kommt zu dem Schluss: „Im Zuge der Untersuchungen sind erheblich Schäden an den Grund- und Strangleitungen der Schmutzwasserleitung festgestellt worden, die unbedingt beseitigt werden müssen“, so Barbara Palm. Auch in Sachen Brandschutz müsste im so genannten Kriechkeller nachgerüstet werden. Zudem würden sich die Wärmedämmungen an vielen Leitungen langsam auflösen.

Im Erweiterungsbau der Grundschule Wustermark ist der Sanitärbereich in Ordnung. Quelle: Jens Wegener

Und die Expertin zählt weitere Dinge auf, die im Sanitärbereich im Erd- und im Obergeschoss verändert werden sollen: Nötig sind das Versetzen und das Erneuern der Bodeneinläufe, der Einbau von Wand- und Bodenfliesen, neuer Sanitärausstattung und von Spülautomaten, neuer Kabinenwände sowie Malerarbeiten an den Decken.

Aufzugeinbau muss warten

Die Baumaßnahme ist in den Sommerferien vorgesehen. Finanziert werden soll das Vorhaben mit dem Geld, das ursprünglich für einen behindertengerechten Aufzug an der Grundschule Wustermark eingeplant war (etwa 95 000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit). Allerdings würde der Anbau eines entsprechenden Fahrstuhls etwa 215 000 Euro kosten. Zudem gibt es gegenwärtig keine behinderten Schüler oder Lehrer an der Grundschule. Sollte der Fall eintreten, dass ein Fahrstuhl benötigt wird, könne der kurzfristig eingebaut werden, so die Verwaltung. Die Baugenehmigung vom Juni 2020 liege vor und gelte sechs Jahre.

Alles neu in den WCs im neuen Schulteil. Aber so sieht es leider nicht im alten Schulgebäude aus. Quelle: Jens Wegener

Schon in den vergangenen Jahren haben sich die Vandalismusschäden in der Grundschule „Otto-Lilienthal“ gehäuft. Allein 2020 investierte die Gemeinde rund 17 000 Euro, um all das reparieren und austauschen zu können, was Schüler größtenteils mutwillig zerstört hatten. 2019 lagen die Reparaturkosten sogar bei 18 200 Euro (MAZ berichtete). Zerstörte WC-Deckel, abgerissene WC-Papierhalter, beschädigte Gleitschienen der Brandschutztüren, demolierte Feststellanlagen der Brandschutztüren, beschädigte Heizkörperkonsolen und abgetretene Türen waren zu beklagen.

Bisher sei es den Hausmeistern oder Lehrern kaum gelungen, die Verursacher festzustellen. Viele Schäden würden angerichtet, wenn sich Schüler während des Unterrichts auf die Toiletten begeben und sich unbeobachtet fühlen, so Scholz

Von Jens Wegener