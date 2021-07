Vandalismus in Wustermark: Warum der Brunnen nicht mehr sprudelt

Wustermark

Wieder ist die Schweinerei passiert: Weißer Schaum quoll in der Nacht zum Samstag über den Rand des Wustermarker Brunnens und verteilte sich auf einigen Metern rings um das Bauwerk auf dem Platz hinter dem Rewe-Markt. Unbekannte hatte offenbar Waschmittel in das Brunnenwasser geschüttet. Jetzt ist der Brunnen stillgelegt.

Nicht zum ersten Mal kommt solch eine Straftat in Wustermark vor: „Nahezu einmal jährlich haben wir damit zu tun. Leider konnten wir noch niemanden auf frischer Tat erwischen. Es ist so ärgerlich, weil es Geld und Arbeitszeit kostet, den Brunnen wie in Gang zu bringen“, sagt Roland Kreiseler vom Ordnungsamt der Gemeinde Wustermark.

Kein kleiner Jungenstreich

Empörung, Wut und Unverständnis hat diese Aktion beim Ortsbeirat ausgelöst. Ortsvorsteher Roland Mende (WWG) kommentiert es so: „Die Dummen sterben nicht aus, die wachsen sogar noch nach. Der Brunnen ist das Wahrzeichen der Mitte von Wustermark.“

So sah es nachts am Brunnen in Wustermark aus. Quelle: Privat

Auch seine Mitstreiterin Maria Zunke (parteilos) ist enttäuscht und besorgt. Das sei leider kein kleiner Jungenstreich, denn die Beseitigung wird die Gemeinde unnütze Kraft und Geld kosten. Geld und Kraft, die wir als Ortsbeirat derzeit auch sehr oft von der Gemeinde einfordern, weil wir Ideen für neue oder schönere Treffpunkte oder die Verkehrsberuhigung haben.“

Mehrere Fälle von Vandalismus

Leider sei es in den letzten Monaten nicht der einzige Fall von Vandalismus im Ort. Anfang des Jahres erst sei der Schulsportplatz eröffnet worden, um jungen Leute einen Platz zum Laufen und Fußballspielen anzubieten. „Das wurde sehr gut angenommen. Aber immer wieder zerstörte jemand das Holzhaus auf dem Platz. Während sich viele über die neuen Möglichkeiten freuen, arbeiten einzelne dagegen. Das ist sehr schade“, so Zunke.

Der Wunsch nach einer Kameraüberwachung für den Brunnen ist in dem Zuge erneut aufgefrischt. Bisher haben die Gemeindevertreter dem aus Datenschutzgründen nicht zugestimmt. In der Wustermarker Facebook-Gruppe haben einige User davon gesprochen. So schreibt Danila Graf: „Ich finde das gar nicht lustig. Die Gemeinde gibt sich Mühe und dann passiert sowas Hirnloses. Genauso wie der Eulenturm in Wustermark. Der ist auch schon wieder beschmiert. Vielleicht sollte man langsam über Überwachungskameras nachdenken. Überall wird alles Neue und Schöne kaputt gemacht.“

Gemeinde will Anzeige erstatten

Es gebe in der Gemeinde so wenige Plätze zum Treffen und Entspannen. Trotzdem werden diese nicht geschätzt und gepflegt, sagt Christian Glänzel und ergänzt: „Mir reichen schon immer die Kippenstummel dort auf dem Platz.“

Einen Schritt weiter geht Userin Constanze Neumann. Sie sieht in der Sache eine Gefahr und fragt: Was ist, wenn man den Schaum auf die Haut oder in die Augen bekommt? Ist es ’nur’ Spülmittel oder Waschpulver oder eine schlimmere Chemikalie? Wie wirkt sich das auf die Tiere aus, die davon trinken oder damit in Kontakt kommen? Welche Kosten entstehen der Gemeinde für das Abpumpen, Reinigen und Neubefüllen des Brunnens? Ich habe für solche Dinge keinerlei Verständnis. Das ist kein ’Kinderstreich’“.

So sieht es auch die Gemeinde. „Wir überlegen, ob wir eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung machen“, sagt Roland Kreiseler vom Ordnungsamt. Mitarbeiter des Bauhofes werden der Brunnen nun reinigen, das Wasser ablassen und die Pumpe ausbauen. Wenn die defekt ist, dann wird es teurer. Nicht absehbar ist, ob Dichtungen durch den Fettlöser beschädigt wurden.“ Bis dahin werde erst mal kein Wasser aus dem Brunnen sprudeln.

Der Platz soll umgestaltet werden

Ein anderer User sagt zum Vandalismus am Brunnen auch: „Lustig ist anders“. Aber er verbindet damit zugleich eine Kritik: „Der Brunnen ist wirklich sehr hübsch, aber das Umfeld finde ich furchtbar. Das ist eine Beton-, Kies- und Unkrautwüste, dahinter ein Acker.“

Genau dieses soll sich bald ändern, wenn die Neugestaltung des Areals zwischen Rewe, Aldi, Steakhaus, Seniorenpflegezentrum und Brunnen greift. Alle Fraktionen der Wustermarker Gemeindevertretung haben dazu jetzt einen entsprechenden Beschluss gefasst (MAZ berichtete). Nur dauert es noch einige Jahre, bis man damit anfangen kann.

Von Jens Wegener