Vorerst keine Solarmodule an der Bahnlinie bei Wernitz

Wustermark

Die Zahlen hören sich gut an: acht Millionen Kilowattstunden Strom werden aus erneuerbaren Energien pro Jahr erzeugt und 5100 Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß vermieden. Das verspricht das europaweit agierende Unternehmen Enerparc, wenn es in der Gemarkung Wernitz auf acht Hektar (vier Hektar bebaut, der Rest als Ausgleichsfläche) eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage errichten darf. Geplant hat Enerparc die Module auf einem 110 Meter breiten Streifen an der Bahntrasse Berlin-Spandau-Oebisfelde, südlich von Wernitz. Doch diesem Ansinnen haben die Wustermarker Gemeindevertreter kürzlich eine Absage erteilt, wobei das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Zwei Korridore für Umgehungsstraße wären betroffen

Hauptsächlicher Grund für das Nein: Man wolle erstmal abwarten, bis beim Klimaschutzkonzept der Gemeinde alle Einzelheiten geklärt sind. Denn die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage auf besagtem Areal würde die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wustermark erforderlich machen. Derzeit ist das Vorhabengebiet größtenteils als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.

Anzeige

Hinzu kommt aber ein nicht unwesentlicherer Punkt, auf den Ulrike Bommer (WWG) verwiesen hat: „Der geplante Streifen mit den Fotovoltaikmodulen würde in das Gebiet hineinreichen, das als Korridor für eine mögliche Umgehungsstraße Wernitz infrage kommt.“ So würden der von der Siedlung Am Weiler zur B 5-Anschlussstelle Bredow reichende Korridor sowie die Variante mit der Nordumfahrung der Wernitzer Ortslage überplant. Solange die Neutrassierung der Landesstraße 863 nicht geklärt ist, könne man die Flächen nicht beplanen, so Bommer.

Weitere MAZ+ Artikel

Viele freie Dächer für Photovoltaik

Derzeit läuft der Bürgerdialog Arbeitsgruppe „Verkehrssituation Wernitz“. Dabei wurden in der Zwischenzeit Korridore für eine Umgehungsstraße ermittelt. Die Favoriten werden nun von Experten untersucht. Liegt deren Einschätzung vor, will die Gemeinde Wustermark einen neuen Versuch unternehmen, das Land zum Bau einer Ausweichstraße zu bewegen, damit vor allem die Lkws von und nach Etzin in Richtung Hermes-Logistikzentrum und Mosolf nicht mehr durch den Ort fahren.

Kritik an dem Fotovoltaik-Projekt kommt auch von Simone Jürgens, die im landwirtschaftlichen Betrieb ihres Mannes in Wustermark arbeitet. „Solaranlagen auf Ackerflächen zu setzen – da sträuben sich mir die Haare. Es gibt so viele freie Dächer, wo die Module hinkönnen.“ Auch Oliver Kreuels ( CDU) spricht sich gegen „ein Zersiedeln von Flächen aus. Photovoltaik ist gut, da, wo sie hinpasst.“

Zwei Investoren waren bereits gescheitert

Bereits zweimal zuvor hatten die Wustermarker Gemeindevertreter in der jüngeren Vergangenheit die Anträge von potenziellen Investoren zum Bau von Freiflächen-Solarparks in der Gemeinde abgelehnt. 2018 wollte die Firma Naturstrom zwei Anlagen mit einer Gesamtfläche von etwa 15 Hektar östlich und südöstlich der Bahntrasse Priort-Wustermark errichten. 2015 gab es Bestrebungen der Firma Energiekontor aus Bremen, eine große Photovoltaikanlage neben der Autobahn 10 auf Teilen der Gemarkung Wustermark und Buchow-Karpzow zu bauen.

Von Jens Wegener