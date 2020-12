Wacklige Bäume nach Sturmböen in Elstal: Feuerwehrkräfte rücken mit Drehleiter an

Elstal

Mächtig auf Trab hielt am Sonntag (27. Dezember) das aus Island kommende Sturmtief "Helene" die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Elstal ( Wustermark), als es über den Osten Deutschlands fegte und auch im Havelländer Flachland mit starken Böen Schäden verursachte.

In Elstal sorgten die Sturmböen für diverse abgebrochene Baumteile. Zudem drohten weitere, rund 15 Meter hohe Bäume umzustürzen und dabei auch auf benachbarte Wohnhäuser zu fallen. Rettungskräfte der Feuerwehr rückten daher am frühen Sonntagnachmittag mit einer Drehleiter in Elstal an, um die gefährlichen Baumteile zu sichern und die instabilen Bäume abzutragen.

Zur Galerie Für einen Feuerwehreinsatz sorgte am frühen Sonntagnachmittag im Wustermarker Ortsteil Elstal das Sturmtief „Helene“. Aufgrund mächtiger Windböen bestand die Gefahr umstürzender Bäume, teils in unmittelbarer Nähe mehrerer Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte rückten mit einer Drehleiter an, auch eine Kettensäge kam zum Einsatz.

Unter anderem kam auch eine Kettensäge an gleich zwei grossen Bäumen zum Einsatz. Gegen 14 Uhr konnte die zuvor abgesperrte Zufahrtsstrasse zur Elstaler Wohnsiedlung schließlich wieder freigegeben werden.

Von Julian Stähle und Nadine Bieneck