Warum Elstal bald zur Kleinstadt mit 10 000 Einwohnern wird

Elstal

Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 ist Oliver Kreuels Ortsvorsteher in Elstal. Der 53-Jährige ist zudem Gemeindevertreter in Wustermark und Fraktionschef der CDU. Dem Elstaler Ortsbeirat gehören auch Matthias Kunze und Steven Werner (beide SPD), Sandra Schröpfer und Fabian Streich (beide Die Linke) sowie Vanessa Mehwitz (Grüne) an. Jürgen Schramm (WWG) hat sein Mandat im Jahr 2019 niedergelegt.

Was hat sich in den letzten zwei Jahren in ihrem Ortsteil verändert?

Oliver Kreuels: Elstal war in den vergangenen zwei Jahren der wachstumsstärkste Ortsteil in der Gemeinde Wustermark. Neben den neuen Wohnungen hat sich Elstal in der alten Bausubstanz großteils runderneuert. Mit den bevorstehenden Arbeiten am ersten Teilkomplex des neuen Ortszentrums an der Rosa-Luxemburg-Allee/Ecke Hauptstraße, sowie den sich am Bahn Technologie Campus ansiedelnden High-Tech Firmen, geht Elstal gestärkt, modern und innovativ in die Zukunft. Das Wachstum und die neuen Attraktionen im Erlebnis-Dorf sind ein Hinkucker. Genauso wie der so gut wie fertiggestellte erste Bauabschnitt im Olympischen Dorf, wo unlängst die ersten Neu-Elstaler eingezogen sind. Das Schulzentrum Elstal hat eine neue, sehr schicke Dreifeldsporthalle hinzu bekommen, der zweite und dritte Bauabschnitt im Olympischen Dorf sind auf den Weg gebracht. Mit allen anderen angestoßenen Entwicklungen kann man sagen: Elstal wird bald zur Kleinstadt, mit 10000 Einwohnern, also die Einwohnerzahl erreichen, die derzeit die Gemeinde Wustermark hat. Unlängst wurde ich spaßeshalber gefragt, wann sich die Gemeinde in Elstal umbenennt.

Aber nicht nur die großen Entwicklungen sind für das Ortsleben wichtig. Mich freuen insbesondere die privaten und sozialen Initiativen, die sich speziell in den letzten Jahren vermehrt herausgebildet haben und die, die gerade im Werden sind. Neben den schon länger aktiven und wichtigen Vereinen wie Historia, den Tischtennisverein und dem ESV Lok Elstal, hat die junge Initiative zum Eisenbahn-Café schon einiges bewegt, insbesondere den Eisenbahnwaggon. So können wir uns auf eine baldige Eröffnung freuen. Auch die relativ neue Mieterinitiative ist ein Ausdruck von sich stetig entwickelnden sozialen Engagements und Interesse an unserem Zusammenleben. Auch hat sich gerade eine Gruppe von Neubürgern an mich gewandt, die eine halbjährliche Ortsteilzeitung heraus geben möchten, was ich unterstützen werde. Und ein junger Webentwickler hat eine Idee zu einem zunächst virtuellem Wochenmarkt angestoßen, die momentan noch verfeinert wird.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie für ihren Ortsteil für 2021?

Besonders das Ende der gastronomischen Diaspora ist Anlass zur Vorfreude. Zwei neue Angebote wird es hoffentlich bald geben. Im Ernst-Walter-Weg verspricht die Außenwerbung ein neues Steakhaus und auf dem Sportplatz wird neben dem Sportcasino eine Pizzeria öffnen. Alles in allem sehe ich den Ortsteil und unser Ortsteilleben auf einem guten Weg. Für die kommenden Jahre wünsche ich mir einen zeitnahen Baufortschritt im ersten Teil des Ortszentrums. Dadurch entstehen Flächen für Einzelhändler und der dringend benötigte Lebensmittel-Vollsortimenter. Daneben ist der Drogeriemarkt eine weitere Bereicherung. Für unsere Grundschüler werden sich mit der Eröffnung der Elstaler Grundschule die Wege verkürzen. Gegenwärtig arbeiten wir daran, die gymnasiale Oberstufe in das Schulzentrum Elstal integrieren zu können. Wichtig sind mir die Bedürfnisse der Elstaler. Daher gilt es, die Ohren offen zu halten und sich an die Umsetzung zu machen.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung? Was kann man verbessern?

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Wustermark war zu Beginn der Wahlperiode sicherlich nicht immer reibungsfrei, hat sich jedoch stetig verbessert. Mittlerweile haben sich die Kommunikationswege eingespielt, so dass wir im Ortsbeirat viele Abstimmungen mit der Verwaltung in Ortsterminen sowie auf elektronischem Weg vornehmen.

Von Jens Wegener