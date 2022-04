Warum am Eisenbahncafé in Elstal weniger Parkplätze entstehen

Elstal

Der neue Begegnungsort im Zentrum von Elstal nimmt trotz einiger Verzögerungen nun mehr und mehr Gestalt an. Das Eisenbahncafé an der Rosa-Luxemburg-Allee soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Wenn die finanziellen Mittel des Betreibers – der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde (EFG) – ausreichen, um alle Auflagen zu erfüllen.

Eine Hürde scheint jetzt übersprungen. Die Gemeindevertreter stimmten einem Antrag der EFG auf Abweichung von der Stellplatzsatzung zu. Eigentlich sollten am Eisenbahncafé „Zwischenhalt“ fünf Pkw-Parkflächen und ein Behindertenstellplatz entstehen, was mit hohen Kosten verbunden ist. Jetzt aber soll es nur noch einen Stellplatz sowie einen Behindertenparkplatz auf dem Nachbargrundstück (Eigentümer ist die Gemeinde Wustermark) geben. Das muss das Bauordnungsamt des Landkreises Havelland aber noch prüfen und absegnen.

Ausnahmen von der Satzung sind möglich

Laut Stellplatzsatzung der Gemeinde Wustermark ist eine Reduzierung der Stellplätze möglich, „wenn die örtlichen Verhältnisse oder die besondere Art der Nutzung der baulichen Anlagen dies erfordern oder zulassen.“ Wegen des nachbarschaftlichen Charakters des künftigen Begegnungsortes und des nicht kommerziellen Betriebes, sowie der zentralen Lage in Elstal, sei bei diesem Vorhaben eine Abweichung von der Stellplatzsatzung legitim, so hatte es die Gemeindeverwaltung formuliert. Zumal im Zuge anderer Bauvorhaben in der näheren Umgebung des Eisenbahncafés – unter anderem die neue Elstaler Ortsmitte mit dem Wohn- und Einkaufskomplex von Vonovia diverse Parkplätze entstehen.

Das Eisenbahn-Cafe in Elstal wächst langsam. Quelle: Privat

Die Sichtweise der EFG erklärt Projektkoordinator Joachim Gnep: „Das nicht kommerzielle Café soll Begegnungsstätte und eine Art Nachbarschaftscafé werden. Dank der zentralen Lage – kein Wohnhaus in Elstal ist weiter entfernt als 1,3 Kilometer Luftlinie – werden die allermeisten Elstalerinnen und Elstaler den Waggon zu Fuß erreichen.“ Auch mit dem Fahrrad oder einem Scooter sei das möglich. Eine weitere Option sei der Bus, denn die Haltestelle beim Waggon werde dann von mehreren Linien bedient.

Café wird ehrenamtlich betrieben

Weil das Café ehrenamtlich betrieben wird und gemeinnützig ist, würden mit dem Betrieb keine Gewinne erzielt. Das bedeute im Gegenzug, dass alle Ausgaben mit Spenden- oder Fördergeld gedeckt werden müssen, so Gnep.

Der Mietvertrag für die Fläche mit der benachbarten Immanuel Albertinen Diakonie läuft über zehn Jahre, kann aber bei Eigenbedarf jederzeit gekündigt werden. „Die Belastungen durch eigentlich unnötige Stellplätze ist aus unserer Sicht nicht verhältnismäßig, weder finanziell noch als Eingriff in immer weniger grüne Flächen“, so Gnep. Die EFG gehe davon aus, dass wenn mehr Parkplätze angeboten würden als tatsächlich erforderlich seien, werde suggeriert, dass eine Anfahrt mit dem Auto gewollt sei. „Ein solches Signal ist unökologisch und nicht zeitgemäß“, sagt Joachim Gnep.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wustermarker Grünen um Thomas Türk hatten in der Gemeindevertretersitzung noch angeregt, am Areal des Eisenbahnwaggons ein Schild aufzustellen, dass es ein „Fahrradcafé“ sei, und womöglich später auch noch eine Ladesäule für E-Räder.

2017 kam der mobile Küchentisch

Im November 2020 war der 26 Meter lange Waggon vom Bahnhof Elstal an die Kreuzung Rosa-Luxemburg-Allee/Hauptstraße gebracht worden. Zuvor hatte eine Gruppe der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde um Joachim Gnep 2017 die Idee eines mobilen Küchentisches entwickelt, der einmal pro Woche auf dem Platz des Nahversorgungszentrums und später an der Einmündung der Rosa-Luxemburg-Allee zur Herrmann-Stickelmann-Straße aufgestellt wurde, um mit den Elstalern ins Gespräch zu kommen.

Von Jens Wegener