Warum das GVZ Wustermark jetzt zukunftstauglich ist

Wustermark

„Es ist selten genug,dass eine Baumaßnahme in der Größenordnung pünktlich fertig und der Kostenrahmen eingehalten wird. Beim nördlichen Abschnitt der Rostocker Straße im Güterverkehrszentrum Wustermark ist das geglückt“, sagt Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Seit 1. Juli rollen wieder Hunderte Lkw, Transporter und Pkws über die zentrale Straße im GVZ.

In nur rund zwei Monaten wurde auf dem Teilstück von der Schlaggrabenbrücke bis zum Knotenpunkt Landesstraße 202 die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht erneuert. Das kostete rund 377 000 Euro. Zusätzlich 315 000 Euro fielen beim Umbau des Knotenpunktes Rostocker Straße/L 202 an, die vom Land finanziert wurden. Insgesamt beträgt der Eigenanteil der Kommune Wustermark „nur“ rund 78 000 Euro. „Wir haben eine sehr gute Straßenverbindung geschaffen, die Jahre halten wird“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos).

Hohe Förderung erhalten

Einige Euro musste Wustermark aber außerdem ausgeben, weil die Kommune den nördlichen Teil der Rostocker Straße vom Nachbarn Brieselang – zum Verkehrswert, so der Bürgermeister –, abgekauft hat. Das war die Voraussetzung dafür, dass wir für die Baumaßnahme 75 Prozent Fördermittel bekommen haben“, so Schreiber. Der Straßendeal zwischen beiden Gemeinden habe sich ausgezahlt. „Dafür meinen Dank an alle Gemeindevertreter.“

Die Kreuzung Rostocker Straße/L 202. Quelle: Jens Wegener

Zumal den Beteiligten die Zeit im Nacken saß und sitzt. Denn: Ab Juli soll die Verbreiterung der Kuhdammbrücke im GVZ beginnen. Dann wird die Rostocker Straße als Haupterschließungsstraße ins GVZ benötigt, weil der Kuhdammweg und die Kuhdammbrücke für drei Jahre gesperrt werden.

Die Gemeinde Brieselang profitiert nicht nur, weil sie Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf erzielt hat. Vor allem die Bewohner von Zeestow werden in Zukunft nicht mehr so stark vom Schwerlastverkehr betroffen sein, wenn die GVZ-Einfahrt/Ausfahrt über die erweiterte Kuhdammbrücke möglich ist.

Brückenbau beginnt bald

Die Brücke über den Havelkanal wird breiter, von 4,50 auf 7,50 Meter. Damit können dann die Fahrzeuge in beiden Richtungen unterwegs sein, somit gibt es eine dritte Verkehrsachse für das GVZ zum Ein- beziehungsweise Ausfahren. 2023/24 will der Bund die Kuhdammbrücke über die A 10 neu bauen. Alle beschriebenen Vorhaben gehören zu einem Gesamtpaket zur Verbesserung der Infrastruktur, an dem sich der Bund, das Land Brandenburg und die beiden Gemeinden Wustermark und Brieselang beteiligen.

Bürgermeister Holger Schreiber (l.) und Bauamtsleiter Wolfgang Scholz an der neu gemachten Rostocker Straße. Quelle: Jens Wegener

Bereits 2019 hat die Gemeinde Wustermark den mit 1,4 Kilometern längsten Abschnitt der Rostocker Straße für rund 2,5 Millionen Euro (1,84 Millionen zahlte das Land Brandenburg) erneuern lassen. Entstanden ist zudem ein größerer Kreisverkehr, der ebenfalls für Giga-Liner nutzbar ist.

Brieselang will Trasse der L 202 verschieben

Parallel zu den Straßenbauarbeiten im GVZ Wustermark will die Gemeinde Brieselang in Zusammenarbeit mit dem Land die Streckenführung der L 202, aus Brieselang kommend, etwas verändern, um auch für die Bewohner von Brieselang-Süd die Lärmbelästigung durch den Verkehr zu senken. Über den Streckenverlauf – die sogenannte Spange –, ist noch nicht entschieden. Nach bisheriger Planung würde die L 202 etwa in Höhe Lidl nach Süden schwenken und bis zu einem neuen Knoten auf der Rostocker Straße im GVZ führen.

Von Jens Wegener