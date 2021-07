Warum das Trinkwasser fürs Olympische Dorf aus 60 Metern Tiefe kommt

Elstal

Das originale Betonschild des Wasserwerkes am Radelandberg in Elstal war an einer Ecke abgeplatzt. Der Schaden ist behoben, jetzt hängt es wieder an seinem ursprünglichen Platz an der Außenfassade. Auf dem Schild, das Anfang der 40er-Jahre anlässlich der Erweiterung des Wasserwerkes angebracht worden sein soll, sind die Olympischen Ringe auf den Kopf gestellt. „Wir wollten es im Zuge der Sanierung des Gebäudes ’reparieren’, durften es aber aus Gründen des Denkmalschutzes nicht“, sagt Thomas Seelbinder. Der Vorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes Havelland (WAH) ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Bauverlauf: „Zeit und Kosten sind im Rahmen geblieben.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das historische Wasserwerk Radelandberg konnte vor wenigen Wochen wieder in Betrieb genommen werden. „Es ist wesentlich für die Trinkwasserversorgung im östlichen Verbandsgebiet, insbesondere für das ehemalige Olympische Dorf in Elstal“, so Seelbinder. Der WAH kann jetzt täglich bis zu 2000 Kubikmeter Trinkwasser produzieren, was an normalen Tagen für 20 000 Einwohner ausreichend ist. Im Moment liege man bei etwa 1100 Kubikmetern. Auch für einige andere der insgesamt sieben Wasserwerke im Verbandsgebiet ist die Wiederinbetriebnahme des Radelandberges von Nutzen. Sie können leistungsmäßig etwas entlastet werden.

Das Wasserwerk Radelandberg in Elstal. Quelle: Jens Wegener

Bis Anfang der 90er-Jahre in Betrieb

In drei Abschnitten ging die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes seit 2016 über die Bühne. Zunächst erfolgten die Bestandssicherung und die Erneuerung der Nebenanlagen. In den Jahren 1935/36 entstand das eingeschossige Gebäude. Bis zum Anfang der 90er-Jahre war es in Betrieb, hat auch zu den Olympischen Spielen 1936 die Sportler und alle anderen Bewohner des Olympischen Dorfes mit Frischwasser versorgt. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Elstal sei es 1994 stillgelegt worden, so Seelbinder. 1995 hat es der WAH übernommen.

Im zweiten Abschnitt ließ der Verband einen 1000 Kubikmeter fassenden Wassertank im Gebäude installieren. „Der wurde über Nacht aus dem anderen Wasserwerk in Elstal befüllt, sodass am Tage eine zusätzliche Menge aus dem Speicher zur Verfügung stand“, erklärt der Vorsteher. Das sei ein Gewinn, nicht nur für die ersten Bewohner des Olympischen Dorfes, gewesen.

Wasser ist an kein er Stelle zusehen. Quelle: Jens Wegener

Ein technisches Denkmal

Im Zuge des dritten Bauabschnittes mussten vier Brunnen gebohrt werden. Das Wasser wird aus 60 Metern Tiefe nach oben gepumpt. Es fließt durch Filteranlagen, wird aufbereitet, bevor es die Verbraucher nutzen können. „Wir bauen noch einen zweiten Wasserspeicher mit einer Kapazität von 1000 Kubikmetern ein, sodass eine große Menge Frischwasser in Spitzenzeiten verfügbar ist“, so Seelbinder.

In dem Gebäude am Radelandberg sind noch einige der alten Anlagen und die ursprüngliche Schalttafel vorhanden – allerdings nur zu Demonstrationszwecken. „Wenn es die Coronabestimmungen zulassen, wollen wir auch Führungen anbieten“, sagt der Vorsteher.

Die alte Schalttafel von 1936 ist noch zu Demonstrationszwecken als vorhanden. Quelle: Jens Wegener

Das Wasserwerk ist sowohl technisch als auch baulich ein Denkmal. Deshalb waren bei der Sanierung die Farben für Fassade und auch für die Fenster von der Denkmalschutzbehörde vorgegeben. Dafür bekam der WAH 20 000 Euro Fördermittel. Das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für die gesamte Baumaßnahmen musste der Verband rund 5,9 Millionen Euro ausgeben. „Als nächstes Vorhaben ist die Erhöhung der Förderkapazität des Wasserwerkes Börnicke vorgesehen. Damit sei dann die Versorgung und Entsorgung der Bewohner im Verbandsgebiet in den nächsten zehn bis 15 Jahren sichergestellt.

Von Jens Wegener