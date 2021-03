Warum der Kreis eine weitere Tempo 30-Zone in Priort ablehnt

Priort

Vorerst wird es keine Tempo 30-Zone im Zentrum von Priort geben. Das Votum des in der Angelegenheit zuständigen Ausschusses für Öffentliche Sicherheit des Kreistages Havelland fiel denkbar knapp aus. Mit sechs Ja- und sechs Nein-Stimmen wurde der Antrag der Fraktion Die Linke/Die Partei abgelehnt. „Ich bin enttäuscht, kann aber versichern, dass wir nicht aufgeben werden und das Ziel, die Chaussee für die Priorter sicherer zu machen, weiter verfolgen“, sagte der Wustermarker Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordnete Tobias Bank (Linke) gegenüber der MAZ.

Zeitliche Begrenzungen abgelehnt

Die Kreisverwaltung sollte prüfen, ob in der Ortsdurchfahrt Priort (Chaussee), die eine Kreisstraße ist, im Abschnitt zwischen der Kreuzung Am Elsbusch/Goethestraße und der Bürgerbegegnungsstätte, zu bestimmten Uhrzeiten eine Geschwindigkeitsreduzierung umzusetzen ist. Konkret ging es im Antrag der Fraktion darum, ob an allen Tagen zwischen 6 und 10 Uhr, sowie zwischen 15 und 20 Uhr dort Tempo 30 angeordnet werden kann.

In dem Abschnitt der Chaussee in Priort sind ein Spielplatz, der einzige Jugendtreff im Ort sowie das „Priorter Backstübchen“. Außerdem steht die Priorter Mitfahrbank, die zum Anhalten und Mitfahren einladen soll, in dem Bereich. „Nicht nur werktags, sondern auch am Wochenende sind die drei Anlaufpunkte rege besucht“, heißt es von den Linken.

Auf einem kleinen Abschnitt der Ortsdurchfahrt in Priort gilt Tempo 30. Quelle: Enrico Berg

Familien würden gern zum Spielplatz kommen, Kinder und Jugendliche kämen nach der Schule dorthin und das Backstübchen werde nicht nur von den Einheimischen am Vor- und Nachmittag aufgesucht, sondern auch von vielen Fahrradtouristen. „Die Gehwege sind dann voll und die Chaussee wird minütlich an mehreren Stellen dieses Abschnittes überquert“, sagt Tobias Bank. Fahrzeuge, insbesondere die Lkws, seien mit 50 km/h nicht angemessen unterwegs, um die Verkehrssicherheit zu garantieren.

Kreisausschuss sieht „keine Notwendigkeit“

Bereits im Vorjahr war die Fraktion Die Linke/Die Partei mit einem ersten Antrag gescheitert, der auf eine Tempo 30-Zone auf der gesamten Chaussee ausgerichtet war. Dann wurde der Antrag überarbeitet und auf eine zeitliche Begrenzung der Geschwindigkeitsreduzierung verändert. Der Kreistag hatte dieses Ansinnen dann zurück in den Fachausschuss für Öffentliche Sicherheit überwiesen. Nun kam die Kreisverwaltung zu dem Ergebnis, dass es „keine Notwendigkeit” zu der Tempobegrenzung auf 30 km/h gibt und eine solche in dem besagten Abschnitt eine „Beschneidung der Rechte von Fahrzeugführern“ wäre. Dem folgten eben sechs Mitglieder des Ausschusses für Öffentliche Sicherheit.

„Die Ablehnung ist besonders schade, weil wir uns zuvor mit Fachleuten beraten und dann den Weg einer zeitlich begrenzten Tempo 30-Zone vorgeschlagen hatten“, erklärte Tobias Bank.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Priorter Facebook-Gruppe wurde die Ablehnung des kreislichen Ausschusses unterschiedlich aufgenommen. Neben mehreren Befürwortern einer zeitlichen Tempo-Reduzierung gibt es auch andere Stimmen, wie die von Ronny Makswitat. Der Priorter schrieb: „Dass Lkw da nicht mit Tempo 50 fahren müssen, sehe ich ebenso. Aber für alle dort Tempo 30 einzurichten, ist nicht nötig. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ab einem gewissen Fahrzeuggewicht würde völlig reichen. Zusätzlich sollte auf der gesamten Strecke ein absolutes Halte-und Parkverbot eingerichtet werden.“

Von Jens Wegener