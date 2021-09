Warum die Grundsteinlegung für die neue Elstaler Kita fast schon ein Richtfest ist

Elstal

„Eigentlich könnten wir fast schon Richtfest feiern. Denn die Grundmauern stehen. Aber wir holen jetzt die Grundsteinlegung nach, die wegen Corona verschoben werden musste“, sagte Andreas von Essen von der Brandenburger Niederlassung der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI). Dann befüllte er gemeinsam mit Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) die Kupfer-Schatulle unter anderem mit Geld, Bauplänen und der MAZ-Ausgabe des „Havelländers“ vom 24. September.

Der Blick vom Radelandberg auf die Kita-Baustelle. Quelle: Jens Wegener

Im Mai hatten die Bauarbeiten für das 4,5 Millionen Euro teure Gebäude an der Rosa-Luxemburg-Allee/Ecke Radelandberg begonnen. Bauherr ist die Arbeiterwohlfahrt Kinder- und Jugendhilfe Potsdam gGmbH, betreiben wird die Kita die Stiftung SPI. Die Gemeinde Wustermark ist Eigentümer des gut 5400 Quadratmeter großen Grundstückes, sie hat mit SPI einen Erbbaupachtvertrag geschlossen.

Die ersten Anmeldungen liegen vor

100 Kinder, 30 bis 40 im Krippenalter, können in der Kita ab Sommer 2022 betreut werden. „Die ersten drei Anmeldungen liegen schon vor“, so Andreas von Essen. Auch bezüglich des pädagogischen Personals ist er zuversichtlich: „Wir bilden in der Fachschule in Berlin selbst aus und werden die besten Erzieherinnen und Erzieher nach Elstal holen“, versprach Andreas von Essen.

Die MAZ kommt in die Schatulle. Quelle: Jens Wegener

Zum Kita-Konzept gehören offenen Gruppen, viel Bewegung, musische Erziehung und gesunde Ernährung. Es wird auch eine eigene Küche geben.

Mehr Vielfalt in der Kita-Landschaft

Bürgermeister Holger Schreiber freut sich über einen neuen Träger in der Kita-Landschaft Wustermarks und den zentralen Standort der Einrichtung. Ob der provisorische Name „Spielhaus“ bleiben wird, sollen Eltern und die betreuten Kinder später entscheiden, so Andreas von Essen.

Von Jens Wegener