Der rote Teppich ist ausgelegt. Die Kanten müssen noch befestigt werden, ansonsten aber der neue Fußbodenbelag in der Priorter Kirche komplett. „Deshalb stehen der Altar und das Taufbecken noch nicht wieder an ihrem Platz. Das räumen wir alles wieder richtig hin“, erklärt Manuela Vollbrecht. Dann sagt die 58-Jährige einen Satz, den man bezogen auf Gotteshäuser selten hört: „Unsere Kirche ist fertig.“ Damit meint sie natürlich, dass die Sanierung abgeschlossen ist – in den nächsten Jahren keine großen Reparaturen oder Umbauten mehr anstehen.

Verantwortlich dafür ist Kiku – der Kirchbau- und Kulturförderverein Priort. Vor genau zehn Jahren haben zehn engagierte Priorter den Verein gegründet, seither steht Manuela Vollbrecht an der Spitze. Zum Vorstand gehört neben Pfarrerin Heike Benzin mit Charles Philippe Graf Dijon des Monteton auch ein Nachkomme der Adelsfamilie, die einst in Priort lebte.

Die Kirche in Priort. Quelle: Jens Wegener

Mit „Westgeld“ saniert

„Dass unsere Kirche überhaupt noch da steht, verdanken wir Veronika Keller, die 2017 verstorben ist. Die Tochter des letzten Priorter Gutsbesitzers Monteton hat früher im alten Gutsherrenhaus neben der Kirche gewohnt, ging nach Westdeutschland und hat von dort dem Dorf Priort und der Kirche viel Gutes getan“, sagt Manuela Vollbrecht. Als die Priorter Kirche Anfang der 80er-Jahre von der Denkmalliste gestrichen wurde und sie total baufällig war, drohte der Abriss des Fachwerkbaus.

„Nur mit dem Westgeld von Frau Keller und mit dem Engagement des Pfarrers Hans Kiertscher ist die erste Sanierung gelungen“, weiß die Fördervereinschefin. 1985 wurde die Kirche wieder in die Denkmalliste aufgenommen.

Die Orgel war ein Geschenk

Immer wieder spendete Veronika Keller Geld – so konnten das Taufbecken und der Altar überarbeitet und eine Orgel angeschafft werden. „Aber nach der Wende haben wir uns dann irgendwann gesagt, dass wir alleine etwas auf die Beine stellen müssen, denn es stand in den 90er-Jahren die zweite große Sanierung bevor“, erinnert sich Manuela Vollbrecht. Geholfen hatte damals unter anderem die Stiftung Denkmalschutz. Für die Arbeiten wurde die Kirche komplett gesperrt und erst 1998 wieder zugänglich gemacht.

Blick von der Empore. Quelle: Jens Wegener

Am 14. Mai 2011 folgte die Gründung des Fördervereins, der sich seither um die Arbeiten im und am Gotteshaus kümmert. Von den maximal 20 Mitgliedern, sind heute noch 14 aktiv dabei. Allen voran Manuela Vollbrecht: „Ich wurde als Kind hier in der Kirche getauft und habe als junges Mädchen schon eine Beziehung zur Kirche aufgebaut. Von daher war es für mich klar, im Förderverein mitzumachen.“

Ein Specht pickte Löcher ins Fachwerk

Die heute 58-Jährige „ging Klinken putzen“ – sie schrieb Firmen und Organisationen an, suchte überall nach Fördermöglichkeiten. Heute sagt sie stolz: „Es ist bisher gelungen, alle nötigen Arbeiten von der Umstellung der Heizung auf Erdgas, wodurch in der Kirche im Winter Plusgrade herrschen, über den Anbau der behindertengerechten Toilette bis zur Sanierung der Balken des Fachwerkhauses (da hatte ein Specht mehrere Löcher reingehackt – d.R.) und des Turmes finanziert zu bekommen. Die Kirchengemeinde Priort, die politische Gemeinde Wustermark, der Landkreis und viele andere Spender haben daran ihren Anteil.“

Die Glocken werden per Hand geläutet. Quelle: Jens Wegener

Die Veranstaltungen in der Kirche mussten in der Coronazeit auf Null gefahren werden. Das soll sich bald wieder ändern, hofft Manuela Vollbrecht. „Früher hatten wir sechs bis sieben Konzerte pro Jahr, jetzt planen wir erst mal mit einem pro Quartal.“

Konzerte der Wolga-Kosaken

Zwei Auftritte der Wolga-Kosaken im August stehen in Aussicht, dazu das Weihnachtskonzert. Der Förderverein übernimmt dann neben der Organisation die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Glühwein, um die Fördervereinskasse ein wenig aufzufüllen. Und wenn das Geld wieder mal nicht reicht, um an der 1745 erbauten Priorter Kirche etwas zu reparieren, dann geht Manuela Vollbrecht eben wieder auf Sammeltour.

