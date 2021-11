Warum die Priorter für den Ausbau die Rastanlage Wolfslake sind

Priort

Der Chef der Autobahn GmbH Ronald Normann hat sich vor wenigen Tagen in einem MAZ-Interview in der Potsdamer Lokalausgabe zur aktuellen Planung einer künftigen einseitigen Tank- und Rastanlage Havelseen, die an der A 10 im Potsdamer Norden errichtet werden soll, geäußert. In der Folge hagelte es Proteste in Form von Leserbriefen, vor allem von Bürgern aus Potsdam. Aber auch in Priort stoßen die Äußerungen auf Kritik. Die MAZ-Lokalredaktion Falkensee sprach mit dem stellvertretenden Ortsvorsteher von Priort, René Schreiter, über die Rastanlage.

Herr Schreiter, Sie sind Mitglied der Bürgerinitiative, die gegen den Bau einer Rastanlage im Potsdamer Norden ist, denn auch Priort wäre wohl von der Lärmbelästigung betroffen. Sie plädieren eher für den Ausbau der beidseitigen Rastanlage in Wolfslake. Folglich passen Ihnen die Aussagen von Ronald Normann natürlich nicht...

René Schreiter: Stimmt. Aber ich ärgere mich gleich in mehrfacher Hinsicht. Erstens ist der Zeitpunkt des Interviews kritikwürdig, weil es ein laufendes Planungsverfahren gibt. Das ist unprofessionell und wirft die Frage auf, ob hier eine einseitige und erhebliche Beeinflussung des Genehmigungsverfahrens vorliegt.

Und zweitens?

Er erweckt den Eindruck, als ob die privatwirtschaftlich organisierte Autobahn GmbH bei der Planfeststellung etwas zu entscheiden hätte. Dabei ist sie Dienstleister und handelt im Auftrag des Fernstraßen-Bundesamtes. Träger und Verantwortlicher des Genehmigungsverfahrens ist das Landesamt für Bauen und Verkehr des Landes Brandenburg. Zudem suggeriert Ronald Normann, dass er etwas mit der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen zu tun hätte. Das entspricht schlicht nicht der Wahrheit. Dafür ist allein das Landesamt zuständig. Außerdem werden die berechtigten Anliegen der Anwohner als „übliche Proteste“ abgetan. Das ist demokratietechnisch problematisch.

Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (r.) im Gespräch mit Landrat Roger Lewandowski an der Tankstelle Wolfslake. Quelle: Jens Wegener

Welche Aufgabe hat denn aus Ihrer Sicht die Autobahn GmbH in dem Prozess?

Die Autobahn GmbH organisiert in Vertretung der Bundesrepublik die inhaltlichen Planungen, das heißt die Umweltgutachten und konkrete Bauplanungen. Diese Unterlagen werden an die Genehmigungsbehörde gegeben, die sie öffentlich auslegt, Anhörungen organisiert und letztendlich über das Projekt entscheidet. Die GmbH selbst entscheidet nichts.

Ronald Normann spricht in dem Interview von möglichen Klagen, die gegen die Raststätte im Potsdamer Norden zu erwarten sind, und ist sich sicher, dass die GmbH alle gewinnen würde. Das sehen Sie anders?

Auch das suggeriert eine Rolle der Autobahn GmbH, die so nicht stimmt. Beklagt wird das Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens. Für die Verteidigung von etwaigen Klagen ist die Genehmigungsbehörde zuständig, also das Landesamt. Die Autobahn GmbH wird im Fall der Fälle sicherlich auch vor Gericht ihre Position darstellen. Mehr aber auch nicht.

Die Rastanlage Wolfslake könnte nur auf einer Autobahnseite ausgebaut . Quelle: Jens Wegener

Als Priorter Ortsbeiratsmitglied vertreten Sie die Interessen der Priorter. Und die Mehrheit der Einwohner ist gegen die Rastanlage im Potsdamer Norden. Aber ist der Standort der geplanten Rastanlage nicht weit genug weg von Priort?

Wenn Ronald Normann sagt, dass er sich eine Verschiebung der Rastanlage um mehrere hundert Meter oder auch auf die andere Seite der Autobahn vorstellen kann, dann heißt das Richtung Priort. Er könnte damit längst ausgetragene und beerdigte Debatten wieder aufrufen. Damit versucht er, alle nicht gewollten Standorte und die Einwohner dahinter gegeneinander auszuspielen.

Aber dienen seine Pläne nicht einem allgemeinen Zweck?

Die Autobahn GmbH bezieht sich auf zehn Jahre alte Standortanalysen. Die Region hat sich in diesen zehn Jahren enorm entwickelt. Und die Bedürfnisse der Einwohner bei der Mitgestaltung sind gestiegen. Jetzt so zu tun, als ob sich unsere Ortschaften nicht zum Positiven und die demokratischen Ansprüche nicht weiterentwickelt hätten, grenzt an Fahrlässigkeit.

Sie sprechen sich, wie die Gemeinde Schönwalde-Glien, für den Ausbau von Wolfslake aus. Warum?

Zunächst liegt aus meiner Sicht die Autobahn GmbH mit ihrer Einschätzung falsch, dass der Flächenverbrauch beim Ausbau von Wolfslake höher wäre als beim jetzt geplanten Standort im Potsdamer Norden. Warum muss denn der Standort Wolfslake auf beiden Seiten ausgebaut werden? Auf der einen Seite der A 10 könnte die Raststätte Wolfslake vollständig zurückgebaut und nur auf einer Seite ausgebaut werden – insgesamt wäre es also ein geringerer Flächenverbrauch. Mit dem Ausbau von Wolfslake hätte sich eine neue Raststätte erledigt. Und die Schönwalder würden sich freuen, weil ihr Standort erhalten bliebe.

