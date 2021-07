Wernitz

Wo sich sonst Lkw an Lkw durch die S-Kurve in der Wernitzer Ortslage der L 863 drängelt, herrschte Montagabend ab 20.30 Uhr eine gespenstische Ruhe. Die Polizei hatte die Ortseinfahrt auf beiden Seiten gesperrt – für 60 Minuten. Etwa 40 Wernitzer zogen, teils mit selbst gemachten Schildern und Plakaten, von der Kirche in Richtung B 5 und anschließend in die Gegenrichtung.

Die wievielte Demonstration gegen den Verkehrslärm und für eine Umgehungsstraße es war, wusste selbst Karen Grunwald nicht genau zu sagen. Die 47-Jährige, eröffnete als Organisatorin die Protestveranstaltung: „Wir bringen heute erneut unseren Unmut darüber zum Ausdruck, dass offenbar die Interessen der Unternehmen im Gewerbegebiet Etzin mehr zählen, als die Gesundheit vieler Wernitzer. Das jedenfalls lässt sich ableiten, weil der Landkreis das geforderte Nachtfahrverbot für Lkw abgelehnt hat.“ Außerdem sei in den letzten zwei Jahren in Bezug auf die gewünschte Ortsumgehungsstraße nicht viel passiert. Es gebe mehrere Varianten auf dem Papier, aber mehr auch nicht, so Grunwald.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein gespaltenes Dorf

Auch Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (WWG) fühlt sich von der Landespolitik bei dem Thema Umgehungsstraße allein gelassen. „Wir haben in Wernitz jetzt ein gespaltenes Dorf. Die einen wollen die neue Straße, die anderen nicht, weil sie fürchten, dann mehr Lärm abzubekommen. Es braucht einen überregionalen, überparteilichen Koordinator, der die Sache mal zu einem Ende führt“, sagte Mende.

Marianne Kerger protestierte mit. Quelle: Jens Wegener

Einer, der vom Verkehrslärm extrem betroffen ist, ist Michael Knuth. Gemeinsam mit seiner Frau Gudrun wohnt er unmittelbar an der S-Kurve. „Als wir das etwa 100 Jahre alte Haus 1984 gekauft haben, fuhr hier mal ein Traktor abends lang, mehr nicht. Jetzt sind es mehr als 2000 Fahrzeuge pro Tag und Nacht“, erklärte der 61-Jährige.

Das Haus zweimal saniert

Zu DDR-Zeiten hatte Familie Knuth das Haus das erste Mal von Grund auf saniert. Nach der Wende das zweite Mal. Auch der Innenhof wurde umgestaltet mit Sitzgelegenheiten und viel Grün. Aber inzwischen können sie das alles nicht mehr genießen. „Wir sitzen nicht mehr draußen, unsere Kinder übernachten nicht mehr bei uns. Der Lkw-Verkehr macht uns alle schlaflos. Wir selbst haben uns in Brandenburg/Havel für den Sommer eine Unterkunft zum Schlafen gesucht“, erzählte der Rentner.

Solche Autotransporter sorgen für Lärm in Wernitz. Quelle: Jens Wegener

Der Frust sitzt tief bei Familie Knuth, ganz abgesehen von finanziellen Verlusten, nicht nur, weil kein Mensch das Grundstück kaufen wird. „Mehrfach sind Fahrzeuge in unseren Zaun gekracht, weil sie die Kurve nicht bekommen haben. Einmal wurde ein kompletter Zaunpfeiler auf die Straße geschleudert. Aber die Schuldigen wurden nie ermittelt, so dass wir auf den Kosten sitzengeblieben sind“, so Michael Knuth.

Kreis: Landesstraße muss Verkehrslärm ertragen

Der Landkreis Havelland hat den Antrag der Gemeinde Wustermark für ein Lkw-Nachtfahrverbot in der Ortsdurchfahrt Wernitz jetzt auch im zweiten Anlauf zurückgewiesen (die Gemeinde hatte gegen die erste Ablehnung Widerspruch eingelegt). In der Begründung des Kreises heißt es: „Es ließen sich weder eine Gefahrenlage, die das allgemeine Risiko einer Teilnahme am Straßenverkehr übersteigt, noch verkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen rechtlich begründen.“ Ein wichtiger einzubeziehender Punkt sei die Funktion der Straße. Bei der L 863 handele es sich um eine Landesstraße mit überörtlicher Verkehrsbedeutung, die entsprechend Verkehrslärm ertragen müsse. „In der Ortslage Wernitz liegen vereinzelt auch Grundstücke an der Landesstraße. Der Großteil der Ortschaft liegt jedoch entlang der Dorfstraße, die quer zur Landesstraße verläuft.“ Nach Prüfung all dieser Punkte sei der Antrag abzulehnen gewesen, so die Begründung.

Für eine Stunde war die L 863 in Wernitz gesperrt. Quelle: Jens Wegener

Nicht alle Wernitzer sind für eine Umgehungsstraße

Was die Bewohner im Wernitzer Zentrum schweren Herzens jetzt hinnehmen und ertragen müssen, wird viele Wernitzer, die in der neuen Siedlung oder hinter der Bahnbrücke „Am Weiler“ wohnen freuen, weil sie von der derzeitigen Verkehrsbelastung kaum etwas mitbekommen.

Unverkennbar ist das Fahrzeugaufkommen in Wernitz in den letzten Jahren signifikant angestiegen. Während im Oktober und November 2013 pro Tag durchschnittlich 2371 Fahrzeuge die Ortslage passierten, waren es im August und September 2018 bereits 4228. Seit der Eröffnung des Hermes-Logistikzentrums in Etzin ist vor allem die Zahl der Nachtverkehre angestiegen. Trotzdem sagt das Land, zuständig für die Landesstraße, dass die Belastungen durch den Verkehr in und um Wernitz nicht ausreichend seien, um den Bau einer Umgehungsstraße in den Landesstraßenbedarfsplan aufzunehmen. Seither versucht die Gemeinde Wustermark gemeinsam mit dem Landkreis Havelland, den Unternehmen Hermes und Mosolf und der Stadt Ketzin/Havel andere Wege einer Finanzierung zu finden.

Von Jens Wegener