Warum diese Priorter Familie vom Naturschutzbund geehrt wird

Priort

Waltraud und Jürgen Rosenbusch sind tierlieb. Sie hatten bis vor einigen Jahren eine Katze und einen Dackel. Aber mit dem Alter, beide sind 69, wollten sie sich eigentlich keine Haustiere mehr anschaffen. Aber: „Plötzlich hatten wir tierische Untermieter in unseren Haus“, erzählt Waltraud Rosenbusch.

Eher unfreiwillig hat die Familie einigen Zwergfledermäusen ein vorübergehendes Zuhause „zur Verfügung gestellt“. Die kleiner Sauger haben sich zwischen einer Hauswand und der im oberen Teil angebrachten Holzverkleidung einen Platz gesucht, um ihre Jungen zu bekommen. „Jetzt sind wir seit gut zwei Jahren, jeweils von März/April bis September an die Tiere gewöhnt, alle Ängste und Sorgen wurden uns genommen“, sagt Jürgen Rosenbusch.

Wenn die Fledermäuse auf Jagd gehen

Dafür, dass die beiden Priorter Rentner den unter Schutz stehenden Fledermäusen ein Quartier gewähren, haben sie als Anerkennung am Freitag von Naturschutzbund Deutschland offiziell die erste Fledermausplakette bekommen.

Fledermäuse hängen oft an Decken. Quelle: Naturwacht

„Wir sind froh, dass es Menschen wie sie gibt, die sich um diese vom Ausstreben bedrohten Tiere kümmern. Nicht nur mit einer Unterkunft, sondern auch, in dem sie in ihrem großen Naturgarten eine Nahrungsgrundlage für die Fledermäuse bieten“, sagte Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Nabu-Landesverbandes Brandenburg. Vor allem Stechmücken würden zu den Lieblingsspeisen fliegender Säugetiere gehören, so dass es also auch der Familie Rosenbusch zugute komme, wenn die Fledermäuse in der Dämmerung auf Jagd gehen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 100 Tiere am Haus der Rosenbuschs

Neben der gläsernen Plakette hatte Nabu-Mitglied Klaus Thiele einen Nistkasten aus Holz für Fledermäuse mitgebracht, der an einem Baum im Garten der Familie installiert werden kann. Nachdem Sylvia Gehrke vom Priorter Ortsbeirat auf Bitten der Rosenbuschs den Kontakt zum Nabu hergestellt hatte, war es Klaus Thiele, der sich vor Ort das Quartier der Tiere ansah und einige Bedenken von Waltraud und Jürgen Rosenbusch aus dem Weg räumte. „Die Zwergfledermäuse sind so groß wie eine Streichholzschachtel und nicht gefährlich.“

Zwischen dem weißen Holz und der Wand haben sich die Fledermäuse einquartiert. Quelle: Jens Wegener

Wenn die Rosenbuschs im Sommer abends auf ihrer Terrasse sitzen, können sie die Beutezüge der Fledermäuse live beobachten. „Einen Abend habe ich sie mal beim Ausfliegen gezählt. Es müssen etwa 100 gewesen sein“, sagt Jürgen Rosenbusch. Eine hatte sich in diesem Jahr sogar in sein Arbeitszimmer verirrt. „Ich habe sie mit der Kehrschaufel wieder ins Freie befördert“, so der 69-Jährige.

Die ersten Fledermausfreunde

Während die vom Land vergebenen Fledermaus-Plaketten ausschließlich an Kirchen und öffentlichen Gebäuden zu finden sind, in denen sich Fledermaus-Quartiere befinden, will der Nabu mit seiner eigenen Plakette „Fledermausfreunde“ auch das Engagement privater Hausbesitzer würdigen. Die tierischen Mitbewohner leben häufig in Spalten, Nischen und Hohlräumen an Hausfassaden und unter dem Dach. „Weil Neubauten immer besser abgedichtet, Altbauten saniert oder abgerissen werden, finden die Tiere oft keinen Platz mehr“, erklärte Julia Teubner vom Naturschutzbund Brandenburg.

Klaus Thiele vom Nabu mit einem Nistkasten für Fledermäuse. Quelle: Jens Wegener

Um die Plakette „Fledermausfreunde“ zu bekommen, müssen die Bewerber bestimmte Kriterien erfüllen. Der Garten sollte insektenfreundlich sein, Quartiere wie alte Scheunen und Dachböden sind zu erhalten oder neue Unterschlupfmöglichkeiten zu schaffen.

Tierische Untermieter

Die Priorter Familie Rosenbusch jedenfalls freut sich, eine Vorreiterrolle in Brandenburg eingenommen zu haben: „Wir werden die Tiere jedes Jahr bei uns wohnen lassen und zwar mietfrei“, so Jürgen Rosenbusch.

Um Fledermausvorkommen zu erfassen und zahlreiche Veranstaltungen zu organisieren, sucht der Brandenburger Naturschutzbund außerdem Interessenten, die sich in Seminaren in Sachen Fledermaus weiterbilden möchten und sich einem landesweiten Netz aus Beratern anschließen möchten.

Von Jens Wegener