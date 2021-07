Warum es an einer Wernitzer Streuobstwiese eine Flugshow gab

Wustermark

Ob die Streuobstwiese in Wernitz, eine Schutzfläche für Zauneidechsen in Dyrotz-Luch oder Baumpflanzungen bei Buchow-Karpzow – die etwa 20 Wustermarker Exkursionsteilnehmer, darunter viele Gemeindevertreter, waren überrascht vom Blühen und Summen, das in relativ kurzer Zeit auf den Flächen Einzug erhalten hat.

„Insgesamt 1,4 Millionen Quadratmeter – das sind etwa 200 Fußballfelder – wurden in den vergangenen 25 Jahren als sogenannte Ausgleichsflächen naturnah hergerichtet“, informierte die Geschäftsführerin der Flächenagentur Brandenburg, Anne Schöps. Das geschehe immer dann, wenn für ein Bauprojekt in der Gemeinde ein Baum gefällt oder eine Fläche versiegelt wird.

Ausgleichsflächen gibt auch im Bereich des GVZ Wustermark Quelle: Privat

Über die aktuellen Entwicklungen konnten sich jetzt die Gemeindevertreter vor Ort überzeugen. Dabei stand ihnen auch der Artenschutz-Experte der Gemeindeverwaltung Jens Kroischke Rede und Antwort.

Artenvielfalt hat sich entwickelt

Den hohen Stellenwert der Ausgleichspflanzungen betonte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos): „Der Gemeinde ist es sehr wichtig, Eingriffe in die Natur möglichst vor Ort auszugleichen, denn wir wollen uns sowohl für unsere Einwohner als auch für die Artenvielfalt in allen Orts- und Gemeindeteilen stark machen und für andere Gemeinden als Vorbild voranschreiten.“

Jens Kroischke (2.v.l.) erklärt die Anpflanzungen vor Ort. Quelle: Privat

Beeindruckt von den umgesetzten Maßnahmen auf vielen Flächen überall im Gemeindegebiet an ganz unterschiedlichen Standorten, von der Feuchtwiese bis zur sandig-trockenen Hanglage, zeigte sich Judith Kühn (Grüne), die als sachkundige Einwohnerin in Wustermark fungiert. „Sehr nachvollziehbar war es für mich an einer speziellen Baum-Wald-Ersatzpflanzung, als Jens Kroischke den ursprünglichen Zustand der Ackerfläche sowie deren Entwicklung über Luftbilder aufzeigte. Quasi vom nackten Boden entwickelte sich eine wunderbar vielfältige Gehölz-Offenland-Fläche mit Vogelgezwitscher und schwirrender Insektenvielfalt.“

Wustermark wird zur grünen Gemeinde

Für künftige Kompensationsmaßnahmen hat die Gemeinde Wustermark einen kommunalen Flächenpool eingerichtet. „So ist gewährleistet, dass bereits im frühen Planungsstadium eines Bauprojekts geeignete Flächen innerhalb der Gemeindegrenzen für Ausgleichsvorhaben zur Verfügung stehen“, so Kroischke.

Vertreter aller Fraktionen fanden nur lobende Worte. So fasst Fabian Streich (Die Linke) aus Elstal zusammen: „Die Ausgleichs- und Ersatzflächen sind eine wichtige Säule für den Naturschutz bei uns. Die Maßnahmen sind für die biologische Vielfalt in Wustermark von großer Bedeutung.“

Ähnlich äußerte sich Andreas Stoll (WWG) aus Dyrotz, Er findet es gut, „dass vor Ort gezeigt wird, wie die Ausgleichsmaßnahmen, über die wir mit der Bildung eines Flächenpools mit beschlossen haben, in der Praxis aussehen und gewachsen sind.“ Es sei eindrucksvoll zu sehen, wie neben der Entwicklung in den Ortsteilen mit der einhergehenden Versiegelung von Flächen durch viele grüne Lungen Wustermark zu einer grünen und lebenswerten Gemeinde werde.

Naturschutz vor Ort

Die Kooperation zwischen Verwaltung und Politik in diesem Bereich hob SPD-Fraktionschef Steven Werner aus Elstal hervor. „Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn Politik und Gemeinde zusammen arbeiten. Dadurch, dass die Ausgleichsmaßnahmen erfolgen, werden Umwelt- und Naturschutz vor Ort greifbar und nicht 100 Kilometer weiter weg.“ Das sei in Brandenburg beispielhaft.

Mit einer beeindruckenden Flugshow an einer Streuobstwiese in Wernitz endete die Tour: Scharenweise Junikäfer brummten über die Köpfe der Teilnehmer hinweg.

Von Jens Wegener