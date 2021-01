Warum über Glascontainer in Priort gestritten wird

Priort

Eigentlich sollten die Glascontainer in Priort, die sich derzeit noch am Potsdamer Weg befinden, schon längst am neuen Standort an der Kreisstraße 6305, in der Nähe des Bahnüberganges in Richtung Buchow-Karpzow, stehen. Die Planung einer Falkenseer Firma ist seit Juni 2020 fertig. Aber wegen der Pandemie und der zeitweiligen Haushaltssperre in der Gemeinde Wustermark konnten die finanziellen Mittel für den Bau von zehn Pkw-Stellflächen, einer Feldzufahrt und eben der Glascontainer am neuen Standort nicht freigegeben werden.

Mehrkosten von 40000 Euro

Das soll in diesem Jahr erfolgen. Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind dafür 110.000 Euro und 58.500 Euro Fördermittel eingestellt, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Aber der Priorter Ortsvorsteher Reiner Kühn ( CDU) ist wegen der Glascontainer verärgert. Denn er möchte, dass die künftig im Boden versenkt werden, dass also eine unterirdische Variante gebaut wird. „Die Verwaltung hatte dem Ortsbeirat schon während der Amtszeit von Ortsvorsteherin Friedegund Mantey mehrfach zugesagt, den Glascontainerstellplatz schallgeschützt unterirdisch zu errichten. Nun sollen sie oberirdisch angelegt werden. Ich erwarte, dass die Zusagen zum Schallschutz der Bürger von der Verwaltung eingehalten werden“, so Kühn.

Ein unterirdisch, schallgeschützter Glascontainerstellplatz sei am Aufstellort im Potsdamer Weg, also im Zentrum von Priort, geplant gewesen, um die Lärmbelästigung der Anwohner zu minimieren, so Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Für den neuen Standort sei das nicht mehr vorgesehen. „Es würden Mehrkosten von 40.000 Euro anfallen. In dem Beschluss des Wustermarker Hauptausschusses vom November 2019 ist die Ausbauweise als normale Glascontaineranlage beschlossen worden“, so Scholz. Danach habe das Falkenseer Ingenieurbüro – die Wasserwirtschaft & Straßenbau GmbH – auch geplant.

