Was an der Wernitzer Kirche erneuert wird

Wernitz

Die Zeit ist stehen geblieben in Wernitz. Fünf vor zwölf zeigt die Uhr am Kirchturm. „Und das ist seit mehr als 40 Jahren so“, erzählt Kristine Blümner vom Gemeindekirchenrat. Aber nicht nur das Uhrwerk des Gotteshauses hat eine Reparatur nötig, das gesamte Dach muss stabilisiert und in Teilen erneuert werden.

So ähnelt das Areal mit dem Friedhof und der Wernitzer Kirche jetzt einer Großbaustelle. Gerüste verdecken den Blick auf die Fassade, die Fenster sind mit Holztafeln zugestellt, damit sie bei den Arbeiten keine Schäden davontragen. Ein riesiger Kran steht bereit, um das Material in die entsprechende Höhe zu transportieren.

Die Kirche ist eingehüllt von Gerüsten. Quelle: Jens Wegener

Der Dachstuhl war gebrochen

Einer der beteiligten Handwerker, der am Dachstuhl arbeitet, ist der Wernitzer Andreas Grunwald. „Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass das Dach solange gehalten hat, denn einige Aufhängungen waren gebrochen, es hatte sich alles verzogen“, erklärt er.

Das Besondere des Wernitzer Kirchengebäudes: es gibt einen oberen und einen unteren Dachstuhl. Das macht das Arbeiten nicht leichter und vor allem sind die Reparaturen sehr teuer, was dem reinen Frauenteam im Gemeindekirchenrat große Sorgen bereitet. „Die Finanzierung der Sanierung ist noch nicht komplett finanziell abgesichert. Wir hoffen noch auf Spender, die der Kirchengemeinde helfen“, sagt Ulrike Bommer.

Finanzieller Zuschuss auch von der politischen Gemeinde

Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates hat sich sehr gefreut, als nach jahrelangem Warten im vergangenen Oktober endlich klar war, dass die Kirche in Ordnung gebracht wird. „Wir haben einen Zuschuss der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz bekommen, zusätzlich sogar etwa 40 000 Euro von der politischen Gemeinde Wustermark. Den größten Teil der damals geschätzten Kosten von rund 180 000 Euro trägt die Kirchengemeinde Wernitz selbst.“ Das Geld sei durch Landverkäufe und Sparen zusammengekommen, so Bommer.

So sieht es innen aus. Quelle: Jens Wegener

Doch nach dem Baubeginn traten weitere Mängel am Gebäude zu Tage. So müssen beispielsweise viele der Traufsteine erneuert werden. Die Steine werden in Glindow, größtenteils in Handarbeit, gefertigt. Insgesamt rechnet die Kirchengemeinde mit Mehrkosten von etwa 50 000 Euro.

Plötzlich besteht Denkmalschutz

Erschwerend hinzu kam eine Nachricht der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises Havelland. „Die hat uns Ende letzten Jahres mitgeteilt, dass die Kirche jetzt einen Denkmalstatus erhalten hat“, sagt Ulrike Bommer. Die Wernitzer Gemeindekirchenratsmitglieder, zu den auch Pfarrerin Heike Benzin gehört, hätten sich zwar schon seit langem gewundert, warum alle anderen Kirchen im Pfarrsprengel Wustermark unter Denkmalschutz stehen, das Wernitzer Gotteshaus aber bis dato nicht. Trotzdem war die Überraschung groß, denn „das bedeutet höhere Auflagen bei der Sanierung“, weiß Ulrike Bommer.

Was auch auf das Uhrwerk im Kirchturm Einfluss haben könnte. Ein neues elektrisches Uhrwerk hat die Elstaler Firma Kunze schon zur Verfügung gestellt, nur müsse jetzt mit der Denkmalbehörde geklärt werden, ob das den Vorgaben entspricht und eingebaut werden kann.

Eine Kirche ist 1849 abgebrannt

In zwei bis drei Monaten könnte die Sanierung der 1857 neu erbauten Kirche (die alte war 1849 abgebrannt) abgeschlossen werden. Ob mit neuem Uhrwerk, ist noch nicht geklärt. Ebenso steht noch die Frage, wie die beiden Glocken wieder geläutet werden können. Aber es werden zumindest wieder Gottesdienste in Wernitz möglich sein, so hofft nicht nur Heike Benzin.

Der Gemeindekirchenrat sucht Fotos, die den Zustand des Innenraumes der Kirche vor der Sanierung Ende der 1980er-Jahre zeigen. Ansprechpartner sind Ulrike Bommer oder Heike Benzin.

Von Jens Wegener