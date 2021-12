Was auf einem ehemaligen Pferdehof in Buchow-Karpzow passiert

Buchow-Karpzow

Für mehrere seelisch und geistig stark beeinträchtige Menschen könnte der Wustermarker Ortsteil Buchow-Karpzow schon bald der neue Lebensmittelpunkt sein. Die Vivendo gGmbH, ein gemeinnütziger Träger der Behindertenhilfe mit Sitz in Brieselang, der 2015 gegründet wurde und derzeit 130 Mitglieder zählt, will auf dem Areal an der Potsdamer Landstraße 10 in fünf Gebäuden ein solches Vorhaben umsetzen.

Als ersten Schritt hat Vivendo das Gelände (ursprünglich ein Pferdehof) vom vorher dort viele Jahre agierenden Verein Casa Bet-El, der sich um ehemalige drogensüchtige Männer gekümmert hatte, übernommen. Jetzt will man zwei neue Gebäude errichten und ein bestehendes sanieren, so dass am Ende dort beeinträchtigte Menschen betreut werden können.

Ortsbeirat Buchow-Karpzow unterstützt das Vorhaben

Einer entsprechenden Bauvoranfrage für die beiden Wohnhäuser haben neben dem Ortsbeirat Buchow-Karpzow auch alle Wustermarker Ausschüsse zugestimmt. Aus Sicht der Wustermarker Verwaltung fügen sich die beantragten Wohngebäude in die nähere Umgebung ein, so es aus deren Sicht keine Einwände gibt. Die Entscheidung trifft am Ende das Bauordnungsamt des Landkreises Havelland.

Harald Schöne, Ortsvorsteher in Buchow-Karpzow. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Wir freuen uns, wenn wieder eine Einrichtung etabliert wird, in der Menschen geholfen wird“, sagt Ortsvorsteher Harald Schöne (WWG). Mit dem Vorgänger BET-El habe man nur gute Erfahrungen gemacht. „Wenn Pflanzaktionen oder Ähnliches in Buchow-Karpzow anstanden, waren die Bewohner und Betreuer immer dabei.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem knapp ein Hektar großen Areal an der Potsdamer Landstraße befinden sich derzeit mehrere Gebäude, darunter ein nicht genutztes Wohnhaus und ein Nebengebäude, das bereits vom Vorgänger zu Wohnzwecken ausgebaut wurde. Auf der Hoffläche sind weitere vier Nebengebäude vorhanden.

Vivendo hat das Areal übernommen. Quelle: Jens Wegener

Konzept mit fünf Häusern

Das Konzept von Vivendo sieht vor: Im Haus 1 und 2 soll es im Erdgeschoss ein Tagesangebot (8 bis 16 Uhr) für vier mehrfachbeeinträchtigte Menschen geben. Dazu einen Mehrzweck- und einen Pausenraum für die Mitarbeiter. Im Obergeschoss sind kleine Wohngemeinschaften als individuelle, ambulante Betreuung für fünf beeinträchtige Menschen vorgesehen. Im Haus 3 (direkt an der Straße) werden fünf bis sechs Singlewohnungen für Erwachsene mit seelischen Beeinträchtigungen geschaffen, die zwei bis drei Stunden am Tag eine individuelle Betreuung benötigen. Im Haus 4, was neu gebaut werden soll, entstehen ähnlich wie im Haus 2 Räume für Tagesangebote und eine Wohnung für eine Familie oder ein Paar. Im künftigen neuen Haus 5 wird im Erdgeschoss eine Vierer-Wohngemeinschaft für Beeinträchtige geplant, im Obergeschoss mehrere Wohnungen auch für studentische Hilfskräfte. In den Nebengebäuden wird Platz sein für Freizeiträume, Fahrräder oder gar einen Stall mit Tieren.

Ein bereits saniertes Gebäude in der Potsdamer Landstraße 10.. Quelle: Jens Wegener

Zehn Arbeitsplätze auf dem Areal

Insgesamt will Vivendo etwa zehn Mitarbeiter in Buchow-Karpzow beschäftigen, die sich um die vier Tagesgäste und 22 Bewohner kümmern werden. Die geplante Nutzung sei deutlich weniger intensiv als die durch den Vorgängerverein BET-El. „Das lässt Platz zur Begegnung zwischen den Einwohnern des Ortes, Besuchern und Klienten“, heißt es in dem Antrag von Vivendo.

Von Jens Wegener