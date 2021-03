Was aus dem Atelier von Künstler Michael Lachmund in Priort wird

Priort

Das Haus, die Garage und das 1800 Quadratmeter-Grundstück in der Straße „Am Obstgarten 7“ in Priort wechseln demnächst den Besitzer. Die Gemeinde Wustermark wird das Ensemble von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International übertragen bekommen, wie Bürgermeister Holger Schreiber sagt. Er hofft, dass alle Formalitäten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können und stellt klar: „Damit wird nicht nur der letzte Wunsch des Künstlers Michael Lachmund und seiner Frau Marianne Piontek-Lachmund sondern auch der vieler Priorter erfüllt, denn die Kunststätte im Ort bleibt erhalten.“

Nach einigem Hin und Her sei es auch dank des Engagements von Gemeindevertreter Tobias Bank, der mit dem verstorbenen Künstler befreundet war, gelungen, das Erbe anzutreten, so Schreiber. Dabei hatte Michael Lachmund zunächst Amnesty International als Erben vorgesehen. „Er wollte, dass der Besitz in eine Stiftung überführt wird, die das Atelier weiterführt. Am Ende hat die Gemeinde mit ihrem Konzept den Nachlassverwalter überzeugt“, erklärt Tobias Bank. Es sei vorgesehen, einen Nutzungsvertrag mit dem Verein „Memoria“ in Priort abzuschließen, so dass der sich um die inhaltliche Gestaltung des Hauses und des Areals kümmert.

Das Haus muss saniert werden

Zuvor aber muss die Gemeinde kräftig investieren. Fassade, Dach, Heizung, Fenster und die Elektrik des 1940 erbauten und seit 2019 leer stehenden Hauses sind sanierungsbedürftig. Im Gartenbereich müssen Bäume beschnitten und diverse Pflegearbeiten erledigt werden, bevor es dort wieder Ausstellungen geben kann. Holger Schreiber: „Ich rechne in den nächsten 30 Jahren für die Gemeinde mit Ausgaben von etwa 500.000 Euro, in den nächsten fünf, sechs Jahren werden es 80.000 Euro sein“, so der Bürgermeister. Aber er weiß, dass die Wustermarker Gemeindevertreter das Vorhaben einstimmig unterstützt haben, so dass die Finanzierung in Schritten erfolgen könne. In 2022 soll das Haus eröffnet werden.

Zur Person Michael Lachmund Der Maler, Bildhauer und Pädagoge Michael Lachmund ist im Oktober 2018 im Alter von 77 Jahren gestorben. Mehr als zehn Jahre hat er mit seinem Sommeratelier in Priort Menschen und Kunst zusammengebracht. Michael Lachmund stammte aus Berlin, seine Lebensstationen waren: abgebrochene Friseurlehre, Musikstudium, Seefahrt, Elektrikerlehre und Ausbildung in Erziehung und Fürsorge. Der Pädagoge Lachmund beschloss dann, aus dem Beruf auszusteigen und sich seinem Hobby, der Malerei, zu widmen. In einem Bauernhaus in Südfrankreich begann er, aus altem rostigen Eisen Skulpturen zu bauen. Irgendwann zog es Michael Lachmund in seine alte Heimat. In Priort kaufte er das alte Gemeindehaus und nannte es L’Atelier d’ete. Er holte Künstler aus Berlin ins Havelland. Seine Landgalerie war ein besonderer Kulturort im Landkreis Havelland.

Tobias Bank freut sich, weil es gelungen ist, „dass die Entscheidungen über die Kunststätte künftig vor Ort getroffen werden“. Es habe für das Grundstück auch viele private Interessenten aus der Gemeinde Wustermark gegeben, die es als Wohnstätte haben wollten. Aber so ist es für alle Priorter ein Gewinn, und der Verein Memoria könnte hier sogar ein neues Domizil bekommen“, so Bank.

Bisher nutzt Memoria einen Raum im Dorfgemeinschaftshaus Priort. Genau gegenüber steht eine Litfaßsäule, auf deren Dach die eiserne Skulptur eines Hahnes prangt, natürlich gefertigt von Michael Lachmund.

