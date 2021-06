Elstal

Er ist an einem Bestseller beteiligt, an einem Buch, das in zwei Auflagen (insgesamt 800 Stück) erschienen und ausverkauft ist. Eckhard Bärensprung hat die Chronik von Elstal in wesentlichen Teilen inhaltlich gestaltet. Und darauf ist der 68-Jährige stolz, auch wenn er den Dank an seine Mitstreiter weitergibt: „Wir waren ein Team von fünf bis sechs Leuten, die etwa drei Jahre an dem Werk gearbeitet haben“, sagt Eckhard Bärensprung.

2018 erschien die Erstausgabe der Chronik, zum 100. Geburtstag des Wustermarker Ortsteiles. „Wir mussten zu einem bestimmten Datum fertig sein, damit das Buch zum Jubiläumsfest verkauft werden konnte“, erinnert er sich. Genau dieser Zeitdruck habe viele Nerven gekostet. Alle 14 Tage hatte sich die Arbeitsgruppe Chronik getroffen, Texte und Fotos sortiert und digitalisiert, mit Zeitzeugen gesprochen. „Hätte ich damals gewusst, worauf ich mich einlasse, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, denn die Familie ist in den Hintergrund getreten“, resümiert Bärensprung.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor neun Jahren aus der Prignitz gekommen

Seit 2013 ist der aus der Prignitz stammende heutige Rentner Mitglied im Verein „Historia Elstal“, inzwischen sogar Stellvertreter des Vorsitzenden Werner Moschall. Mehr oder weniger per Zufall kam die Beziehung zu dem Verein zustande.

Neues Material muss sortiert und aufgearbeitet werden. Quelle: Jens Wegener

Eckhard Bärensprung, von Beruf Diplom-Lehrer für Polytechnik und nach der Wende bei einer Krankenkasse tätig, war schon immer an Geschichte interessiert. Vor allem aber an der Familiengeschichte der Bärensprungs. „Kurz vor meinem Rentnerdasein, das mit 62 Jahren begann, hatte ich mir vorgenommen, etwas über meine Vorfahren rauszubekommen“, sagt er. Die Recherche übers Internet brachte zunächst nur zwölf Namen Bärensprung. „Inzwischen bin ich bei 2000 Personen, die mit meiner Familie zu tun haben und weiß, dass unser Ursprung in Zwickau im Jahr 1350 liegt.“

Zum Verein Historia Elstal Der Verein wurde am 24. Juni 1998 von geschichtsinteressierten Bürgern aus Elstal gegründet. Viele der Gründungsmitglieder sind auch heute noch voller Eifer mit dabei. Zu den Aktivitäten gehören die Ausstellungen zu den Siedlungen in Elstal, Führungen durch das Olympische Dorf und über den Rangierbahnhof, die Organisation des jährlichen Eisenbahnfestes und des Weihnachtsmarktes. Der Verein sucht immer publizistisches Material, um die Sammlung zu vervollständigen. Dazu gehören inzwischen Ton-, Film- und Fotodokumentation, historische Dokumente, zeitgeschichtliche Gegenstände für Ausstellungen. Historia möchte Informationen zur Geschichte des Ortes sammeln und für Alt- sowie Neu-Elstaler nachvollziehbar machen. Die 2018 erschienene Chronik von Elstal (in zwei Auflagen) ist ausverkauft. Dem Vorstand gehören an: Werner Moschall (Vorsitzender), Eckhard Bärensprung, (stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer) sowie Karin Wieseke (Schatzmeisterin). Am 1. Mai 2019 wurde der Bahnhof in Elstal 110 Jahre alt. Der Zeitraum von der Entstehung bis zum heutigen Stand wird in einem Buch unter dem Titel „Vom Rangierbahnhof Wustermark zur Drehscheibe für Schienenverkehr und Bahntechnologie“ an Hand von historischen Dokumenten erlebbar gemacht. Es kann für 32 Euro erworben werden. Die Bestellung ist unter der Telefonnummer 033234/8 62 77 oder per Mail unter info@historia-elstal möglich.

Trafohäuschen werden gestaltet

Als er und seine Frau Sigrid vor neun Jahren nach Elstal zogen, um in der Nähe ihrer Tochter Ines zu sein, kannte Eckhard Bärensprung von Elstal so gut wie nichts – nicht mal das Olympische Dorf. „Ich wollte wissen, was vor meiner Haustür ist“, erzählt er rückblickend. Bei einer Veranstaltung in der Bürgerbegegnungsstätte Elstal traf er Ingrid Schönefeld vom Verein Historia und kurze Zeit später gehörte er zu den jetzt 35 Mitgliedern.

Der Vereinsraum in der Begegnungsstätte Elstal ist zu klein. Quelle: Jens Wegener

Seither ist der 68-Jährige nicht mehr wegzudenken bei Historia. Ausstellungen vorbereiten, Feste organisieren, Unterlagen vervollständigen – bei alledem mischt Eckhard Bärensprung mit. Seit Corona ist die Vereinsarbeit weniger geworden, die letzten beiden Eisenbahnfeste mussten ausfallen. Aber ganz so ruhig war es in den letzten Monaten nicht. Vor wenigen Tagen wurde in Elstal die dritte historische Stele eingeweiht, zu der Eckhard Bärensprung den Text beigesteuert hat. „Und der Verein trägt dazu bei, dass die vier Trafohäuschen auf dem Gelände des Olympischen Dorfes mit Motiven von Gebäuden gestaltet werden, die es dort nicht mehr gibt. Wir haben Fotos bereitgestellt, die als Vorlage für Graffiti-Kunstwerke dienen werden“, so der Elstaler.

Verein braucht mehr Platz

Er wüscht sich, wie wohl alle Historia-Mitglieder, größere Vereinsräume. Erste Gespräche dazu gab es schon, sowohl im Olympischen Dorf als auch auf dem ehemaligen Kasernengelände an der B 5, das das Unternehmen Karls umgestaltet, könnte der neue Vereinssitz sein.

Von Jens Wegener