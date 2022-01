Was die Wustermarker Feuerwehren in 2021 zu bewältigen hatten

Wustermark

Für die Wustermarker Feuerwehrleute endete das alte Jahr schon am 27. Dezember. Beim ihrem letzten Einsatz 2021 sollten sie eigentlich ein Tier retten, doch „auf halber Strecke bekamen wir die Meldung, dass die Katze allein vom Baum geklettert war und konnten umkehren“, sagt Gemeindewehrführer Jürgen Scholz. Der Jahreswechsel sei aus Feuerwehrsicht sehr ruhig verlaufen, so dass „wir erst am 2. Januar ausrücken mussten“, so Scholz. Gegen 1 Uhr nachts hatte jemand am Eingang zur Döberitzer Heide in Elstal alte Möbel abgeladen und angezündet.

Das Corona-Jahr 2021 wird in die Geschichte der Feuerwehr Wustermark eher als ein normales eingehen. Obwohl die Anzahl der Einsätze mit 160 gegenüber 144 im Jahr 2020 leicht gestiegen ist. Nach wie vor hoch und unerfreulich für die ausrückenden Kameradinnen und Kameraden sind die vielen Fehlalarme. Von den 77 Brandalarmierungen stellten sich 54 als Fehlalarme heraus, die meisten resultierten aus fehlerhaften Brandmeldeanlagen im Güterverkehrszentrum Wustermark.

23 Löscheinsätze in 2021

Tatsächlich löschen mussten die Feuerwehrleute 23 mal, in 2020 gab es 32 solche Einsatze. „Am schlimmsten war das Feuer im Dachstuhl eines neuen Einfamilienhauses im November in Elstal. Wir waren schnell vor Ort, konnten auch schnell löschen, aber das Wasser hat großen Schäden hinterlassen“, erklärt Jürgen Scholz.

Zu Unfällen wurden die Kameraden oft gerufen. Quelle: Privat

Verletzt wurde bei den Brandeinsätzen im Vorjahr niemand, ganz im Gegensatz zu den 16 Verkehrsunfällen (2020 waren es zwölf), zu denen Feuerwehrleute der Einheiten Wustermark, Elstal, Priort und Hoppenrade/Buchow-Karpzow gerufen wurden. Acht Insassen von beteiligten Fahrzeugen trugen Verletzungen davon. Trauriger Höhepunkt für die Feuerwehrleute war der Einsatz im Logistikcenter des Unternehmens dm im Güterverkehrszentrum, als ein Arbeiter in einem Hochregal an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben war.

Jugendlicher hängt in einer Brücke fest

Aber auch ungewöhnliche Situationen haben Wustermarker Feuerwehrleute in 2021 gemeistert. So, als im Juni in Elstal ein Rehbock in einen Swimmingpool gefallen war. „Eine Kameradin ist ins Wasser gegangen und hat das Tier hochgedrückt, es konnte auf den Beckenrand klettern und dann gleich verschwinden“, weiß der Gemeindewehrführer.

Aus luftiger Höhe gerettet werden musste ein Jugendlicher im Juli. Er war an der Dyrotzer Havelbrücke runtergeklettert bis zu den Widerlagern. Dann ging es nicht mehr vor und nicht zurück. Der Junge saß in sechs Metern Höhe fest, Kumpels riefen die Feuerwehr. „Wir haben ihn mit Hilfe einer Leiter geborgen und ihn dann gefragt, ob er nicht Mitglied in der Feuerwehr werden möchte. Aber das Angebot hat er nicht angenommen“, so Jürgen Scholz.

Einen Schuppenbrand gab es Anfang des Jahres 2021 in Priort. Quelle: Feuerwehr Wustermark

Jugendfeuerwehren in allen Ortsteilen

34 mal hieß der Einsatzgrund im Vorjahr „Menschen in Not“. Das betraf vor allem Türöffnungen und Tragehilfen aus Wohnungen. Einmal waren die Wustermarker Kameraden beauftragt, den Landeplatz für einen Hubschrauber vorzubereiten und zu sichern, der nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 5 in Richtung Nauen gerufen wurde.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Erfreulich ist, dass wir ein Plus bei den aktiven Kameraden verbuchen konnten“, sagt der Gemeindewehrführer. Die Zahl stiegt von 109 auf 114, wobei einige aus den Jugendfeuerwehren aufgestiegen und einige Quereinsteiger sind. In allen vier Ortswehren gibt es nach wie vor eine Jugendabteilung: Elstal 15 Mitglieder, Priort 14, Wustermark neun und Hoppenrade/Buchow-Karpzow 3. In Elstal existiert sogar eine Kinderfeuerwehr mit zwölf Mitgliedern.

Zwei neue Fahrzeuge

In diesem Jahr werden bei den Elstaler Brandbekämpfern gleich zwei neue Autos im Depot stehen. Ein neues Mannschaftstransportfahrzeug, das eigentlich schon im Dezember kommen sollte, und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Dafür werden zwei alte Modelle ausgemustert.

„Ich freue mich sagen zu können, dass wir trotz Pandemie im Jahr 2021 die Einsatzbereitschaft aller Einheiten immer gewährleisten konnten. Nur einzelne Corona-Erkrankungen hat es bei den Feuerwehrleuten gegeben“, bilanziert Jürgen Scholz. Leider habe das Training mit dem Nachwuchs wegen der Corona-Auflagen fast durchweg ruhen müssen, aber die aktiven Kameradinnen und Kameraden seien wieder in der Präsenzausbildung.

Von Jens Wegener