Wernitz

Verletzt wurde eine 43-Jährige am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 863 zwischen Wernitz und der B 5. Die Frau saß am Steuer ihres Pkws und war in Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie gegen 5.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt, sie musste jedoch zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden, was einen Rückstau zur Folge hatte. Am Pkw entstand Totalschaden.

Von MAZ Havelland