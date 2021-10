Wernitz: Warum die weißen Riesen plötzlich bunt werden

Wernitz

Der Regen am Freitagabend machte es Künstlerin Gisela Meyer-Hahn (69) nicht leicht, das von ihr entwickelte Lichtkonzept umzusetzen. Aber gegen 18.30 Uhr fiel der Startschuss zum zweiten Lichtfest im Windpark Wernitz. In wechselnden Farben wurden zwei Windkraftanlagen angestrahlt, manchmal parallel, manchmal leuchten die weißen Riesen auch unterschiedlich in grün, blau, rot und gelb.

Die Scheinwerfer verfügen über LED-Licht, um energiesparend zu arbeiten. „Insgesamt sind acht Lichtprogramme zu sehen, die sich alle 15 Minuten wiederholen“, erklärte die Künstlerin, die Physikerin von Beruf ist. Der Clou: Bei zweien der Stücke wechseln die farblichen Elemente im Takt einer bestimmten Musik. Dafür hatte sie ein Werk von Johann Sebastian Bach und eines von einem litauischen Musiker ausgewählt, die auf Youtube parallel verfolgt werden konnten.

„Wir möchten mit der Lichtkunst die Leute für das Thema Windenergie begeistern und auch einige Vorurteile aus der Welt räumen. Deshalb die Möglichkeit, das Innere einer 140 Meter-Anlage zu besichtigen und alle Fragen zu stellen“, sagte Rosemarie Rübsamen. Die 73-Jährige ist Geschäftsführerin der Windpark Wernitz Betreiber Pool-GbR, die die Interessen einiger der Betreiber der zwölf Windkraftanlagen in dem Areal vertritt. Am Samstag ist eine Besichtigung ab 16 Uhr noch mal möglich.

Fahrstuhl fährt 90 Meter in die Höhe

Einer der wenigen Interessenten am Freitagabend war der Potsdamer Alexander Küchler, der in Wustermark arbeitet. „Noch nie war ich in einem Windrad. Tolle Sache, auch dass es dort einen Fahrstuhl gibt, hätte ich nicht gedacht“, sagte er und ergänzte mit einem zwinkernden Auge: „Schade, dass man nicht nach oben fahren konnte.“

Aus Sicherheitsgründen ist das am Wochenende nicht möglich. „Der Fahrstuhl kann zwei Personen aufnehmen, aber nur Techniker und Fachpersonal“, klärte Florian Büscher von der Reservice GmbH auf, die die Wartungen der Anlagen im Windpark Wernitz im Auftrag der Betreiber organisiert und koordiniert. „Der Fahrstuhl fährt in eine Höhe von 90 Metern, die letzten zehn Meter bis zum Ausstieg muss man auf einer Treppe bewältigen“, wusste der 42-Jährige zu berichten.

Die ersten der jetzt zwölf Windräder (WEA) im Windpark Wernitz wurden 2003 errichtet. „Damals hatten wir uns für Wustermark entschieden, weil das eine der ersten Gemeinden in Brandenburg war, die einen Teilflächennutzungsplan für Windenergie hatten“, blickte Rosemarie Rübsamen zurück. In den Folgejahren sei dann mehr und mehr Skepsis bei den Wustermarker Gemeindevertretern gegenüber den Windrädern aufgekommen.

Repowering steht auf der Tagesordnung

Jetzt steht das Thema Repowering auf der Tagesordnung. „Wir hoffen, dass etwa sechs oder sieben größere Anlagen mit einer Höhe von 250 Metern die zwölf alten Räder ersetzen könnten. Natürlich muss die Gemeinde dem erst zustimmen“, so Rosemarie Rübsamen. Aber aus ihrer Sicht ist das jetzt auch finanziell für die Gemeinde lukrativ. „Die Kommune bekäme etwa 30 000 Euro pro Anlage und Jahr sowie 0,2 Cent pro Kilowattstunde.“ Eines dieser modernen Super-Windräder, die eine Leistungen von sechs Megawatt haben, kostet etwa sechs bis sieben Millionen Euro.

Die Frage, was aus den jetzigen Windrädern wird, wenn die feste Einspeisevergütung nach dem Energie-Einspeise-Gesetz (EEG) endet, tauchte in der jüngsten Wustermarker Gemeindevertretersitzung auf. Dazu hat Rosemarie Rübsamen ein klare Position: „Einige dieser Anlagen in Wernitz sind davon betroffen. Sie können weiterlaufen, weil die Genehmigungsdauer grundsätzlich unbefristet ist, solange die Auflagen erfüllt werden. Eine Stilllegung ist erst dann nötig, wenn die Standsicherheit der Räder gefährdet und eine Reparatur nicht möglich oder finanzierbar ist.“

Wenn demnächst die feste Vergütung des eingespeisten Stromes endet, könne der Betreiber selbst den Stromverkauf organisieren. Das geschehe über Verträge mit Direktvermarktern oder der Strom werde von einem benachbarten Gewerbe- oder Industrieunternehmen abgenommen. „Solange ein Betreiber mit dem Stromverkauf mehr Geld einnimmt als er für die Wartung und Reparatur der Anlagen ausgeben muss, wird er seine Windräder mit großer Wahrscheinlichkeit weiterbetreiben“, so Rübsamen.

Die Lichtkunst im Windpark an der L 863 bei Wernitz beginnt um 18 Uhr und endet um 23 Uhr. Ab 16 Uhr sind Besichtigungen einer Anlage möglich. Auf Youtube kann man sich die beiden Musikstücke anhören und am Abend parallel die wechselnden Lichteffekte ansehen. Zum Stück „Light by Light“ ab 19 Uhr immer 13 Minuten nach der vollen Stunde. Zum Stück „Gigue“ beginnt die Lichtshow 22.08 Uhr.

