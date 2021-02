Wie Elstal gegen Raser vorgehen will

Elstal

Von Rasern haben viele Elstaler die Nase voll. Besonders beliebt bei den Schnellfahrern ist die Rosa-Luxemburg-Allee im Abschnitt von der Bahnhofstraße bis zum Eulenspielgelring. Jetzt soll die Wustermarker Gemeindeverwaltung in Absprache mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland prüfen, welche Maßnahmen dort möglich sind, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Einem entsprechenden Antrag der Linken haben die Ortsbeiratsmitglieder zugestimmt.

Bereits erfolgte Geschwindigkeitsmessungen in dem Straßenbereich ergaben: Es sind zwar nur wenige, die die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschreiten, aber diejenigen waren dann mit bis zu Tempo 90 auf dem kurzen Straßenstück unterwegs, so Linken-Fraktionsvorsitzende Sandra Schröpfer. Dass es dort noch zu keinem schweren Unfall mit Verletzten gekommen ist, grenze an ein Wunder, sagen Anwohner.

Langer Abschnitt ist schlecht einsehbar

Die Rosa-Luxemburg-Allee ist die wesentliche Zufahrtsstraße für die Eulenspiegel- und Scharnhorstsiedlung sowie die Radelandbergsiedlung. Auf den Gehwegen entlang der Allee halten sich oft Kinder, Jugendliche und Personen aller anderen Altersklassen auf. „In dem Bereich sind zwei Bushaltestellen, die von Schulkindern genutzt werden. Wir wollen die Sicherheit der Fußgänger und der Verkehrsteilnehmer insgesamt erhöhen, indem dort langsamer gefahren wird“, sagt Gemeindevertreter Fabian Streich (Linke). Erschwerend hinzu komme, dass die Rosa-Luxemburg-Allee Richtung Eulenspiegelsiedlung wegen der parkenden Autos sehr schwer einsehbar und ein langer Abschnitt nur einspurig befahrbar ist. Als mögliche geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen sind ein Blitzer, Fahrbahnschwellen, Fahrbahnpflasterungen und die Einrichtung einer 30er-Strecke im Gespräch.

Allerdings stehen im Bereich der Rosa-Luxemburg-Allee in nächster Zeit große Umbauten an, die auf den Straßenverkehr Einfluss haben werden, sagt Wustermarks Vize-Bürgermeister Uwe Schollän. Im Zuge des Umbaus des Olympischen Dorfes zum Wohnstandort wird die Rosa-Luxemburg-Allee jetzt nicht mehr als Zufahrt genutzt. Es stehen aber noch einige Änderungen in der Verkehrsführung an. So habe der Bau der neuen Elstaler Mitte mit einem Komplex aus Wohnungen und Gewerbe an der Rosa-Luxemburg-Allee/Ecke Hauptstraße Auswirkungen, sagte Nicole Mühlhausen von der Gemeindeverwaltung.

Bedenken gegen Schwellen

Uneinig ist man sich über die Sinnhaftigkeit von Fahrbahnschwellen. „Die haben im Wohngebiet ’Zum Hakenberg’ nicht funktioniert und wurden auf Drängen der Anwohner wieder abgebaut“, sagte Gemeindevertreter Matthias Kunze (SPD). Die Lärmbelästigung durch abbremsende und wieder anfahrenden Fahrzeuge an den künstlichen Hindernissen sei größer als ohne Schwellen.

Von Jens Wegener