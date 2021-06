Wie Wustermark zu einer blindenfreundlichen Kommune wird

Wustermark

Die Produktionsstätte ist unterm Rathausdach. Roland Kreiseler von der Gemeindeverwaltung Wustermark schließt den Raum auf und gibt den Blick frei auf die beiden Geräte, die in diesen Tagen rund um die Uhr laufen. Einige Geräusche sind zu hören, zu sehen sind kleine blaue Teile, die hinter einer Glasscheibe wie von Geisterhand entstehen. „Mit Hilfe der 3-D-Drucker schaffen wir es, dass sich sehschwache und blinde Menschen in der Gemeinde Wustermark besser orientieren können“, erklärt Bauamtsleiter Wolfgang Scholz.

Was sich erstmal komisch anhört, ist aber real. Etwa alle zwölf Stunden entsteht in den Wustermarker Amtsstuben ein blaues Straßenschild für Blinde. 300 sollen bis Mitte Oktober fertig sein, insgesamt sind 1800 bis 2400 Stück vorgesehen. Denn die Gemeinde plant, an 600 Knotenpunkten in allen Ortsteilen solche Straßenschilder anzubringen.

Kreativität war gefragt

Der Anstoß kam von der Fraktion der Linken. Ein entsprechender Antrag der Fraktion zur Erarbeitung eines Wegekonzeptes für barrierefreie Straßenschilder im August 2020 fand in der Gemeindevertretung eine Mehrheit. In Abstimmung mit dem Blinden-und Sehbehindertenverband in Falkensee hat sich die Verwaltung dem Thema angenommen. Zuvor hatten die Linken schon ein Zeichen gesetzt, und im Juli 2020 im Ernst-Walter-Weg/Ecke Karl-Marx-Straße in Elstal das erste Straßenschild in Blindenschrift im Landkreis Havelland angebracht.

Die Teile für die neuen Straßenschilder. Quelle: Jens Wegener

Das war aus Metall und damit zu teuer, um 600 Schilder kaufen zu können. „Diese Sache hätte die Gemeinde pro Stück 130 Euro gekostet. Dann hatten wir die Idee, selbst zu produzieren“, so Wolfgang Scholz. Die Kollegen Roland Kreiseler und Steve Glorius übernahmen die Organisation. Sie Software musste hergestellt und das Material gekauft werden (polylactic acid oder auch Polymilchsäure genannt). Dann bekamen die Kollegen eine Einweisung in die Drucktechnik und los ging es. Ein Straßenschild kostet die Gemeinde jetzt 4,40 Euro.

300 Schilder noch in diesem Jahr

Die blauen viereckigen Schilder mit weißer Schrift bestehen aus mehreren Teilen. Neben dem Wappen der Gemeinde steht der Straßenname als Klarname und in Blindenschrift drauf. Es ist noch eine Seitenfläche frei für kurze Informationen. „Wir bringen die Teile an den Masten von bestehenden Straßenschildern in einer Höhe von etwa 1,4 Metern an, so dass auch Rollstuhlfahrer und kleine Menschen es lesen können“, erklärt Wolfgang Scholz. Das erste selbst produzierte Schild ist in der Sophie-Scholl-Straße in Elstal zu sehen. Die nächsten 299 sollen in diesem Jahr folgen. Die anderen Knotenpunkte sollen nach und nach bestückt werden. Es wäre schön, wenn Wustermark bei dem Thema der Vorreiter für andere Kommunen im Havelland wäre“, wünscht sich Wolfgang Scholz.

Manuela Klein-Kauk vom Sehschwachenverband. Quelle: Jens Wegener

Die Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Osthavelland, Manuela Klein-Kauk aus Falkensee, begrüßt den Vorstoß der Wustermarker. Das hatte sie schon beim Test des ersten Schildes aus Metall, das im Sommer 2020 in Elstal angebracht wurde und nun als Vorlage für die neuen Schilder diente, kundgetan.

