Wie Wustermarker Kinder mit Kreide die Raser bremsen

Wustermark

Lia hat ein buntes Pferd auf die Pflastersteine gemalt, Jonathan gleich ein ganz großes Haus. Ein Abschnitt der Hauptallee in Wustermark ähnelte Donnerstagvormittag einer Spielstraße. 24 Kinder aus der Wustermarker Kita „ Spatzennest“ hatten sich zum Auftakt der Aktion „Meine Straße gehört mir“ dort in Begleitung von Erzieherinnen und abgesichert von Revierpolizist Frank Kmitta, zu einer Malstunde versammelt. „Wir wollen, dass die Autos hier nicht so schnell fahren“, erklärten die Kinder.

Nicht nur in Wustermark, sondern auch in Elstal, Hoppenrade, Priort und Buchow-Karpzow seien die Geschwindigkeitsüberschreitungen in Anliegerstraßen ein stetiges Ärgernis, so Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). „In einigen Fällen musste die Gemeinde sogenannte Verkehrskissen installieren, was viel Geld kostet. Das würden wir lieber für andere Dinge investieren.“

Raser sind oft Anlieger

Deshalb haben der Ortsbeirat Wustermark und die Gemeindeverwaltung jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, die die Auto- und Motorradfahrer sensibilisieren soll. Sie steht unter dem Motto „Meine Straße gehört mir“. Kinder aus kommunalen Kitas der Gemeinde sollen in bestimmten verkehrsberuhigten Bereichen ihrer Motive zur Verkehrsberuhigung mit bunter Straßenkreide auftragen.

Zur Galerie Die Pflastersteine wurden bunt

„Zwar wird der Regen die Bilder irgendwann wieder abwaschen, aber erstmal ist es ein Hingucker und sorgt für Aufmerksamkeit“, sagt Andrea Voll, kommissarische Leiterin der Kita „ Spatzennest“. Sie selbst wohnt in der Neuen Siedlung in Wustermark und kann ein Lied davon singen, „wie hier manchmal gerast wird. Und es sind fast immer Anlieger“, weiß sie zu berichten.

Aktion auch in anderen Ortsteilen geplant

Diese Erfahrungen kann Revierpolizist Frank Kmitta bestätigen. Bei einer seiner Geschwindigkeitsmessungen in Elstal sei unter anderem die Anwohnerin mit zu hohem Tempo erwischt worden, die die Polizei aufgefordert hatte, doch dort mal zu blitzen.

Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (WWG) erzählte von einem Unfall im letzten Jahr in der Siedlung, als eine Radfahrerin umgefahren wurde. Über die Rücksichtslosigkeit, mit der einige Autofahrer in den engen Gassen der Neuen Siedlung fahren, hatten sich erst im Sommer einige Bewohner im Meisenweg/Finkenweg beklagt. Und das, obwohl, wie auch in der Hauptallee, entsprechende blaue Schilder „Verkehrsberuhigter Bereich“ aufgestellt sind. Das bedeutet Schrittgeschwindigkeit, also 6 bis 8 km/h.

Laut Janet Kunau von der Gemeindeverwaltung wolle man jetzt auch die Kitas in den anderen Ortsteilen Wustermarks bitten, sich an der Aktion „Meine Straße gehört mir“ zu beteiligen.

Von Jens Wegener