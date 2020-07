Wie insektenfreundlich ist Wustermark?

Wustermark

Dass Wustermark eine insektenfreundliche Gemeinde ist oder werden will, hat nicht zuletzt die Aktion im Vorjahr von Landwirt Uwe Jürgens gezeigt, der auf einigen seiner Flächen Blühstreifen angelegt hat und dafür, auch aus der Gemeinde, viele Blühpaten gewinnen konnte.

Insgesamt vier Hektar werden untersucht

Jetzt ergreifen Gemeindevertreter und Verwaltung die Initiative, um eine höhere Insekten- und Artenvielfalt zu erreichen. Dazu wurden zunächst einige extensiv genutzte öffentliche Flächen in Wustermark, Elstal, Buchow-Karpzow und Priort ausgesucht – insgesamt etwa vier Hektar. Eine Fachfirma soll dort eine Bestandsaufnahme der Pflanzen und Tiere machen, soll alles darstellen und bewerten und schließlich Hinweise zur künftigen Pflege beziehungsweise zum Umgang mit den Flächen geben.

Landwirt Uwe Jürgens (2.r.) hat 2019 in Wustermark den ersten Blühstreifen angelegt. Quelle: Tanja M. Marotzke

Dazu hat Jens Kroischke von der Wustermarker Gemeindeverwaltung eine Firma gesucht und gefunden, die diese Aufgabe übernimmt. „Es ist allerdings kein detailliertes Fachgutachten, sondern eine Untersuchung mit Schlussfolgerungen. Deshalb liegen die Kosten auch ’nur’ bei knapp 4000 Euro“, so Kroischke in der Sitzung des Ortsbeirates Elstal.

Auf Antrag der Linken ist zu den 16 Flächen eine weitere hinzugekommen (im Bereich Bahnhofstraße/ Lindenstraße in Elstal), so haben es die Wustermarker Gemeindevertreter dann auch bestätigt.

Startschuss nach Ende der Haushaltssperre

Erfolgt der Startschuss für die Bestandsaufnahme auf den ausgewählten Flächen – im Moment herrscht in Wustermark noch eine Haushaltssperre, die das verhindert – soll parallel geprüft werden, ob Änderungen im Technikbestand des kommunalen Bauhofes erforderlich sind, um später bestimmte Pflegearbeiten ausführen zu können. Die Ergebnisse der Studie sollen später im Umweltausschuss vorgestellt werden.

Über die in Wustermark laufende Debatte zum Insektenschutz auf öffentlichen Flächen freuen sich auch die Priorter Dagmar Dominiak, Sven Mylo und René Schreiter. Sie erhoffen sich eine noch stärkere Beachtung des Themas in ihren Ortsteil. „Die initiative der Gemeindeverwaltung und der Gemeindevertreter ist ein wichtiges Signal, aber es ist nur ein erster Schritt. Ich finde, dass alle Naturschutzbelange zusammen betrachtet werden müssen“, sagt der stellvertretende Ortsvorsteher René Schreiter und ergänzt: „Gerade in unserer von zunehmender Trockenheit geprägten Gegend sollte ein besonderes Augenmerk auf den sinnvollen Umgang mit Wasser gelegt werden.“

Weniger mähen, aber nicht ganz drauf verzichten

Dagmar Dominiak, sachkundige Einwohnerin im Wustermarker Umweltausschuss, wünscht sich: „Es sollten so viele Grünflächen wie möglich dafür genutzt werden.“ Aber sie sagt auch: „Nicht überall dürfen wir auf eine regelmäßige Mahd verzichten. Um unsere Spielplätze herum brauchen wir gemähten Rasen.“

Und der Vorsitzende des Priorter Vereins Memoria Sven Mylo mahnt: „Wir müssen darauf Acht geben, dass die Insektenschutzflächen trotz der wenigen Mahd nicht ungepflegt aussehen. Da hilft es schon, wenn der Rand regelmäßig niedriger gemäht wird, damit erkennbar ist, dass die Flächen geplant so aussehen.“

Von Jens Wegener