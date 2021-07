Wo die Hoppenrader Ortsvorsteherin Urlaub macht

Hoppenrade

Sommer, Sonne und viel Ruhe – das sind die Dinge, die sich Martina Gerth (WWG) für den Urlaub in diesem Jahr wünscht. Und genau das will die Ortsvorsteherin von Hoppenrade mit ihrem Mann im Garten und auf der Terrasse ihres Grundstücks „in unserem wunderschönen Dorf“, erleben.

Dabei wäre es fast mit dem Schiff auf große Reise gegangen. Gebucht war schon 2020 eine Fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff nach England und Schottland. Die wurde auf Mai 2021 verschoben und schließlich ganz abgesagt, wegen Corona.

Als daraus nichts wurde, beschloss das Paar, dieses Jahr zu Hause zu bleiben, um nicht noch eine Enttäuschung zu erleben. „Ein kurzer Urlaub mit unserer Enkeltochter steht im September an. Dann fahren wir in den Heidepark nach Soltau. Drücken wir mal ganz doll die Daumen, denn wir möchten endlich den von uns verschenkten Gutschein an unsere Enkeltochter einlösen“, bangt Martina Gerth. Es werde Zeit, dass das normale Leben wieder Einzug hält, hofft sie.

Von Jens Wegener