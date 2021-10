Wustermark

Der Wolf ist in der Döberitzer Heide angekommen – das wurde unter der Woche bekannt. Ein Paar mit vier Welpen hat sich offenbar auf dem Areal angesiedelt, welches als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist und auf rund 4500 Hektar ein europaweit einmaliges Wildnis­großprojekt der Heinz-Sielmann-Stiftung beheimatet. Fast tausend geschützte Tierarten leben hier frei in der Natur. Zu ihnen gehört nun auch der Wolf, der in Deutschland zu den gefährdeten Tierarten gehört. Die Bilder, die ein Fotograph vor einigen Wochen von den Tieren machen konnte, sind zumindest durchaus beeindruckend.

Wolfsrudel hält sich laut Sielmann-Stiftung vornehmlich in der Kernzone der Döberitzer Heide auf

Das Rudel lebe insbesondere in der Kernzone der Heide, vom Menschen weitgehend ungestört, teilte die Stiftung mit. Die Ansiedlung sei noch recht neu, bislang seien Wölfe durch das Areal nur durchgewandert, erklärt Elisabeth Fleisch, Pressesprecherin der Sielmann-Stiftung. Die sieht die Rückkehr des Wolfes als hierzulande ehemals ausgestorbene Art als Erfolg für den Artenschutz. „Der Wolf gehört in Deutschland als Baustein zum ökologischen Gesamtsystem. Unter anderem sorgt er für einen gesunden Wildbestand“, so Elisabeth Fleisch. Kadaver, die Wölfe nach ihren Mahlzeiten zurücklassen, würden zudem den Tisch für weitere Arten wie Greifvögel, aber auch Käfer, Insekten oder Pilze decken.

Da die Raubtiere scheu sind und Menschen meiden, benötigen sie als Lebensräume große, unbesiedelte Flächen mit ausreichend Nahrungsvorkommen. Ehemalige Militärflächen, wie es auch die Döberitzer Heide mit dem einstigen Truppenübungsplatz Döberitz eine ist, seien für die Ansiedlung von Wölfen nicht ungewöhnlich, so Fleisch. Obgleich das Wolfsrudel in der Heide reichlich Nahrung findet, kam es im August und September trotzdem zu Rissen von Ziegen und Schafen auf dem Areal. So verlor Schäfer Johann Nesges insgesamt acht Ziegen und zwei Schafe an die Wölfe. Bei einem weiteren Schäferbetrieb wurden ebenfalls zwei Schafe gerissen, ein weiteres verletzt, drei Tiere verschwanden spurlos. Die betroffenen Betriebe haben bereits angekündigt, die Flächen mit ihren Ziegen und Schafen dennoch weiter zu beweiden. „Wir respektieren den Schutz des Wolfes und stellen uns auf die neue Situation ein“, erklärt Johann Nesges, der auch sagt: „Ich habe nichts gegen den Wolf. Eine Entschädigung für die verlorenen Tiere und die Förderung der Schutzmaßnahmen, wie es sie zum Glück im Land Brandenburg gibt, ist allerdings sehr wichtig für uns.“

Erste Schutzmaßnahmen wurden zur Vermeidung weiterer Wolfsrisse ergriffen

Die Heinz-Sielmann-Stiftung appelliert unterdessen an die Besucher der Döberitzer Heide, Hunde an der Leine zu führen und „niemals Kontakt mit Wölfen aufzunehmen“, so Elisabeth Fleisch. Um weitere Wolfsrisse zu vermeiden, seien bereits erste Maßnahmen ergriffen, Zäune und deren elektrische Ladung erhöht worden. Zudem werden die Zäune noch sorgfältiger auf Schlupflöcher geprüft und entsprechend angepasst. Auch Tag-und Nachtwachen seien mögliche Schutzmaßnahmen, über die ebenso wie die Unterbringung der Tiere nachts im Stall nachgedacht werde. Die Anschaffung von Schutzhunden für ihre Herden kommt unterdessen für die betroffenen Schäfer vorerst nicht in Frage. „Die großen Hunde brauchen viel Betreuung, denn sie würden die Schafe nicht nur gegen Wölfe verteidigen. Das kann zu Konflikten mit freilaufenden Hunden oder Besuchern in der Heide führen“, so Nesges.

Ein Fotograph hielt das Rudel vor einigen Wochen auf Bildern fest, darunter diesen Wolf mit einem Knochen im Maul. Quelle: Ingolf König-Jablonski/DPA

Gemischte Gefühle hat Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland, ob der Wolfs-Neuigkeiten. Dass der Wolf als streng geschützte Art „Teil unserer Kulturlandschaft ist, das ist Konsens“, sagt er. Im Wald könnten die Wölfe zudem nützlich sein, da sie den Bestand an Rehen niedrig halten und damit auch Wildverbiss reduzieren. Problematisch jedoch sei es, wenn es zu Übergriffen auf Weidetiere komme. „Die Weidetierhaltung ist ökologisch besonders wertvoll“, so Funke. Vor allem Mutterkühe und Kälber gebe es im Havelland eine Menge, aber auch Schafe und Ziegen. Was das Wolfsrudel in der Döberitzer Heide betrifft, ist Funke noch skeptisch. Ob die Wölfe tatsächlich auf dem Areal bleiben, müsse sich erst zeigen. So habe der Zaun rund um das Gelände Durchlässe, die auch die Raubtiere problemlos passieren könnten. „Der Reichstag in Berlin ist von hier aus gerade einmal 15 Kilometer entfernt. Das entspricht einer normalen Nachtwanderung eines Wolfes“, erklärt er beispielhaft, wie groß das Einzugsgebiet der Vierbeiner sei. Politisch mahnt der SPD-Landtagsabgeordnete zudem, dass „das Thema Wolf noch nicht durch ist. Auch die nächste Legislatur muss sich damit befassen.“ Eine 2020 durch den Bundesrat vorgenommene Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, welche die Entnahme von Wölfen in Einzelfällen ermöglicht, sei längst noch nicht praxistauglich und müsse „weiter überprüft und angepasst werden“.

Landesumweltamt sieht bei Wolfsrissen ein striktes Protokoll vor

Kommt es in Brandenburg zu mutmaßlichen Wolfsrissen, ist in Folge vom Landesamt für Umwelt (LfU) ein striktes Protokoll vorgesehen. So muss das LfU nach dem Fund verletzter oder getöteter Tiere umgehend informiert werden. Ein Rissgutachter untersucht dann, ob die Tiere tatsächlich durch einen Wolf oder möglicherweise durch beispielsweise einen Hund zu Schaden gekommen sind. Nicht selten kommt es bei Rissen von Nutztieren zu Verwechslungen. Daher sind Riss- und Genprobenuntersuchungen durch geschultes und erfahrenes Personal unerlässlich. Nach fachlichen Kriterien wird dann entschieden, ob und wie hoch betroffene Betriebe entschädigt werden.

Ein Hirsch (links im Bild) ließ sich von den Wölfen in der Döberitzer Heide offenbar nicht stören. Quelle: Ingolf König-Jablonski

Das Landesumweltamt führt zudem in allen bekannten Brandenburger Territorien und Beobachtungsräumen ein Wolfsmonitoring durch, bei dem es aktuell landesweit von 37 ehrenamtlichen Wolfsbeauftragten unterstützt wird. Diese verfolgen die Entwicklung in ihren Regionen und gehen Hinweisen zu Wölfen vor Ort nach. Im Havelland ist unter anderem der Wustermarker Klaus Thiele als Wolfsbeauftragter im Einsatz. Dass sich Wölfe hier angesiedelt haben, kommt für ihn nicht überraschend, sondern „war zu erwarten“. Näher zu dem Rudel in der Döberitzer Heide äußern wollte er sich jedoch nicht.

