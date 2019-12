Havelland

Beim Auffahren auf die Autobahn 10 an der Anschlussstelle Spandau in Richtung Hamburg verlor ein 40-jähriger Mazedonier am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die Kontrolle über seinen Audi A6. Das Auto geriet ins Schleudern und kollidierte in der weiteren Folge mit der Mittelschutzplanke.

Bei dem Aufprall wurde der 14-jährige Sohn des Fahrers leicht verletzt. Er kam zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Von MAZ online