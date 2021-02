Wustermark: Ab Samstag gibt es hier Käse-Döner

Wustermark

Die feine Klinge des Messers schneidet von oben herab den gelben Käse-Spieß entlang. Von dem selbst produziertem Käsemix aus Gouda und Cheddar fällt durch die Klinge immer mehr herab und stapelt sich vor Ronny Unger.

Er löffelt noch ein wenig Sauce auf den Döner, der Käse ist im Brot schon zerlaufen. Hinzu gibt er noch ein wenig Krautsalat und Pfannengemüse – dann überreicht Ronny Unger dem Kunden den perfekten Käse-Döner. Und diesen Samstag bietet er die kreative Döner-Variante das erste mal auch in Wustermark an.

Diesen Samstag gibt es Käse-Döner

Schon an anderen Standorten, etwa in der Oberhavel, steht Betreiber Ronny Unger mit einem seiner drei Food-Trucks und verkauft den Käse-Döner. Meistens auf einem Parkplatz der Einkaufskette „Rewe“, die es ihm erlauben, den Döner dort zu verkaufen.

Und auch der Rewe in Wustermark sei auf ihn zugekommen und habe angefragt, ob er sein Produkt nicht auch hier anbieten möchte. Für Ronny Unger ist es diesen Samstag also der Auftakt im Havelland. „Ich hoffe, dass der Döner hier genauso gut angenommen wird, wie an anderen Standorten“, sagt er. Die Idee zu der Variante hatte er aber schon lange im Kopf.

„Die Idee schwirrte mir schon seit Jahren im Kopf rum. Damit bieten wir eine echte Alternative an“, sagt er. Doch angefangen hat im Jahr 2014 alles mit Fisch. Denn damals habe es Lachs am Spieß gegeben. Doch sei Fisch wegen der kurzen Haltbarkeit nicht so gut geeignet. „Es ist schwer ihn frisch zu halten“, sagt Ronny Unger.

Also setzten er und seine zwei Mitarbeiter 2019 die Käse-Variante um.

Doch geplant war alles ganz anders

Geplant war damals aber, den Käse-Döner mit ihrem mobilen Trucks vorrangig aber auf Festivals anzubieten. Ronny Unger selbst ist Fan von rockiger Musik. Doch wegen der Corona-Pandemie kam alles anders – nun stehen die mobilen Trucks mit dem Feuer-Design überwiegend auf Parkplätzen von Wochenmärkten.

„Wir sind unglaublich dankbar, dass wir hier stehen dürfen. Das rettet uns in der aktuellen Situation den Arsch“, sagt Ronny Unger ganz offen und ehrlich. Das Havelland kennt er bisher nur vom durchfahren, aber er freue sich darauf, ab Samstag auch in Wustermark seinen Käse-Döner anbieten zu können. Er hat auch eine Vermutung, warum die spezielle Variante bei den Menschen so gut ankommt.

„Der Name polarisiert natürlich. Und wir bieten eine Kombination aus leckerem Käse und einem bekannten Imbiss-Produkt an“, sagt er. Und fast alle Zutaten seien selbst gemacht und frisch. Nicht nur der Käse ist selbst produziert, auch die verschiedenen Saucen und beispielsweise auch der Krautsalat seien selbst hergestellt. An anderen Standorten standen die Menschen schon in langen Schlangen an – ob das auch in Wustermark so sein wird, zeigt sich am Samstag, ab elf Uhr vormittags.

Von Steve Reutter