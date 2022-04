Wustermark: Bewegliche Geschenke für die Jugendklubs

Wustermark

Sie heißen „Robuste Rakete“ und „Flinker Flitzer“. Eigentlich aber hatte beim Namens-Voting im Wustermarker Rathaus die Mehrheit für „Fred“ und „Wilma“, abgeleitet von der TV-Serie „Fred Feuerstein“, gestimmt. Jedoch waren diese Namen in der Flotte des Berliner Anbieters der Lastenräder schon vergeben.

Ab sofort können die beiden Jugendklubs in Wustermark und Elstal über zwei nagelneue Räder der Marke Bakfiets verfügen. Alexis Schwartz, Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde Wustermark, übergab die Gefährte Freitagnachmittag an die beiden Klubleiterinnen Christina Schäfer (Wustermark) und Diana Zick (Elstal).

Große Spende von Vonovia

Die Räder, die über einen Elektroantrieb verfügen, haben je etwa 3500 Euro gekostet, wobei noch einige Extras hinzukommen. Die Anschaffung wurde möglich, weil die Gemeinde ein entsprechendes Förderprogramm des Landes Brandenburg in Anspruch nehmen konnte. Außerdem hat das Unternehmen Vonovia, das in Elstal aktiv ist, mit einer 2500-Euro-Spende beigetragen. „Wir haben gern geholfen, denn das ist eine wunderbare Sache auch im Sinne der Umweltschonung“, so Vonovia-Regionalleiterin Jaqueline Vondran-Schmidt.

Eines der Lastenräder der Gemeinde Wustermark. Quelle: Jens Wegener

So ein Lastenrad soll dazu beitragen, die mobile Jugendarbeit in den kleineren Orten der Gemeinde Wustermark zu beleben. Sie ermöglichen es den pädagogischen Kräften, auch außerhalb der beiden Jugendklubs in Elstal und Wustermark, auf klimafreundliche Weise Angebote für die Kinder und Jugendliche zu schaffen. „Das eignet sich gut, um beispielsweise Essen und Trinken einzupacken dann mit den Jugendlichen einen Fahrradausflug zu machen oder in Priort, Buchow-Karpzow oder Hoppenrade an einer Veranstaltung teilzunehmen“, sagte Christina Schäfer nachdem sie eine Runde mit dem Rad um die Begegnungsstätte im Wustermarker Mühlenweg gefahren war.

Die Räder sind für alle Interessenten nutzbar

Die Akkuleistung, und damit die Reichweite der elektronischen Unterstützung eines solchen Lastenrades, variiert zwischen 66 Kilometer bei voller Power und 122 Kilometer bei niedrigster Stufe. „Bis zu 80 Kilogramm kann man zuladen, auch Menschen können vorn mitfahren“, sagte Thomas Büermann vom Projekt „Flotte – Freie Lastenräder für Berlin“.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gemeinde Wustermark ist jetzt Eigentümer der beiden Räder, die Jugendklubs haben den ersten Zugriff bei Bedarf. Aber auch jeder andere kann sich für ein bis drei Tage kostenlos eines der Räder oder beide leihen. Das funktioniert über die Buchungsplattform www.flotte-brandenburg.de. Dort müssen sich Interessenten (ab 18 Jahre) für einen Termin eintragen und dann das Rad in Wustermark oder Elstal abholen.

Der Gepäckkasten kann bis zu 80 Kilogramm aufnehmen. Quelle: Jens Wegener

Die Wartung der Räder obliegt der Gemeinde

Für die Wartung der beiden Lastenräder ist die Gemeinde Wustermark zuständig, wie Alexis Schwartz sagte. Man habe ja eine ehrenamtlich betriebene Fahrradwerkstatt in Priort (Eröffnung ist am 7. Mai), die in bestimmten Fällen aushelfen könne.

Informationen zur Förderung von Lastenrädern sind unter https://lbv.brandenburg.de/5225.htm zu finden. Anträge können bis 20. Mai eingereicht werden.

Von Jens Wegener