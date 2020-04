Büchertausch am 1. Mai auf der Straße

Wustermark

Einen besonderen Büchertausch soll es am Freitag in der Gemeinde Wustermark geben. Dazu ruft der neue „Verein Wustermark“ auf. Vorstandsmitglied Alexis Schwartz erklärt: „In vielen Bücherregalen schlummern Schätze, die neu entdeckt werden wollen. Es gibt ausgelesene Bücher, die auf neue Leser warten. Oder Buchgeschenke, die dann für einen selbst nicht so interessant waren, für andere aber vielleicht eine große Entdeckung sein können. Dass diesen Schätzen neues Leben eingehaucht werden kann, soll der erste Wustermarker Wortwechsel betragen.“

So sind am 1. Mai alle Wustermarker Haushalte aufgefordert, ihre aussortierten Bücher an den Straßenrand zu stellen, damit Spaziergänger und Radelnde sich daran bedienen können.

„Eigentlich haben wir unseren Verein gegründet, um vielfältige Workshops und Informationsveranstaltungen zu machen. Wegen der Corona-Pandemie mussten wir das erst einmal verschieben. Aber Bildung und Unterhaltung können ja auch kontaktlos funktionieren. Der Büchertausch bietet dazu eine gute Möglichkeit“, erklärt Alexis Schwartz.

Die Vereinsmitglieder seien grundsätzlich der Meinung, dass in der Gesellschaft das Tauschen, Reparieren und Wiederverwenden einen größeren Stellenwert haben sollte. Der nächste Schritt auf diesem Weg soll die demnächst anstehende Wiedereröffnung der ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt in Wustermark sein – natürlich mit Mindestabstand und Masken.

Von Jens Wegener