Ob es die Liebe zum Radfahren ist oder sein ausgeprägtes Helfersyndrom – Christoph Wewel hat sich zumindest in Hoppenrade und Wustermark einen Namen gemacht. Und das, obwohl er mit seiner Frau erst im Jahr 2000 in die Gemeinde Wustermark gezogen ist. Inzwischen ist der 57-Jährige einer der aktiven Feuerwehrleute der Einheit Hoppenrade/Buchow-Karpzow. Aber damit nicht genug, Christoph Wewel gehört auch zu dem Team, das in der Fahrradwerkstatt des Vereins „Wusterwerk“ ehrenamtlich Räder repariert.

Das Team der Fahrradwerkstatt Wustermark. Quelle: privat

Was einst im Zuge der Flüchtlingsarbeit in Wustermark begann, ist mittlerweile zu einer festen Größe in der Gemeinde geworden. Einmal im Monat, am jeweils ersten Samstagvormittag, werden vor der Scheune in der Friedrich-Rumpf-Straße 18 Fahrräder aller Art repariert. Es ist eine Nachbarschaftshilfe, also alles ehrenamtlich. Die Radbesitzer müssen lediglich Teile bezahlen, die extra gekauft werden müssen, um den Drahtesel wieder flott zu bekommen.

Von Beruf ist er Vermesser

Christoph Wewel, der ursprünglich aus der Fahrradhochburg Münsterland stammt, war sofort angetan, als ihn sein Nachbar Thomas Türk, der einer Hauptakteure ist, fragte, ob er nicht bei der Werkstatt mitmachen wolle. Nach dem Wegzug der Initiatoren Gabriella und Matthias Mrosk waren Nachrücker gefragt. „Ich schraube gern an Rädern. Das habe ich von meinem Vater gelernt“, sagt der 57-Jährige, der von Beruf Vermesser ist und in Brieselang ein Büro führt.

Privat hält er nicht nur die Räder der eigenen Familie in Schuss, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass Hündin „Lucy“ bei jeder Radtour in die Umgebung von Hoppenrade dabei sein kann. Weil „Lucy“ fast sechs Hundejahre alt und nicht mehr so gut „zu Fuß“ ist, baute Christoph Wewel einen Anhänger so um, dass der große Hund darin genug Platz hat und sich während der Fahrt die Natur ansehen kann. „Er freut sich immer, wenn wir losfahren und springt oft von allein auf den Hänger“, erzählt Christoph Wewel.

Fakten zur Fahrradwerkstatt Wer bei der Fahrradreparatur Unterstützung braucht, kann sich jeden 1. Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr an die Ehrenamtler der offenen Fahrradwerkstatt in der Friedrich-Rumpf-Straße 18 in Wustermark wenden. Der Service ist kostenlos, lediglich für Ersatzteile wird um eine Spende gebeten. Entsprungen war die Idee von einer Radwerkstatt während der Zeit, als viele Flüchtlinge in die Gemeinde Wustermark kamen, die natürlich nicht mobil waren. Zudem gibt es in der Gemeinde keine Fachwerkstatt für Fahrräder. Hauptinitiatoren waren Gabriella und Matthias Mrosk, die inzwischen aus Wustermark weggezogen sind. Inzwischen ist eine Kooperation mit dem in Wustermark aktiven „Verein Wusterwerk“ entstanden, was auf das Engagement von Alexis Schwartz (Wustermark) und Thomas Türk (Hoppenrade) zurückzuführen ist. Die Reparatur-Initiative plant, die Radwerkstatt bei bestimmten Anlässen auch in den Wustermarker Ortsteilen anzubieten. Dazu soll ein Lastenrad für den Transport der Teile angeschafft werden. Wer generell alte Fahrräder übrig hat, kann sie an den Verein Wusterwerk abgeben. Kontakt per Mail: fahrradwerkstatt@wusterwerk.de. Dort können sich auch Engagierte melden, die aktiv bei der Fahrradwerkstatt mitmachen wollen.

Auf Senden angewiesen

Wenn er in der Fahrradwerkstatt, genauer gesagt vor der Werkstatt im Freien, im Einsatz ist, wünscht er sich manchmal etwas mehr Kommunikation mit den Besitzern oder mehr Fürsorge für die Drahtesel. „Wir hatten wirklich schon Leute, die ihr völlig verdrecktes Rad aus dem Keller geholt und zu uns gebracht haben. Und dann wollen die nicht mal selbst mit Hand anlegen, sondern fragen nur, wann sie das reparierte Rad wieder abholen können. Aber so läuft das nicht“, sagt der Hoppenrader.

Christoph Wewel (r.) und Thomas Türk (l.) in der Fahrradwerkstatt Wustermark. Quelle: Ulrich Hansbuer

Das Prinzip der Fahrradwerkstatt basiert darauf, dass „wir die Anleitungen geben und unterstützen, aber die Arbeit, also ein Dynamo wechseln, die Bremsen nachziehen oder einen neuen Reifen aufziehen, das sollen schon die jeweiligen Radeigentümer machen. Aber natürlich gibt es Ausnahmen, wenn zum Beispiel ältere Bürger und Kinder mit ihren Rädern kommen“, sagt Wewel. Auch Elektroräder sind eine Ausnahme: Da seien Reparaturen am Motor zu kompliziert, da solle der Eigentümer in eine Fachwerkstatt gehen. Die Ersatzteile, die das Werkstattteam verbaut, stammen im Wesentlichen von anderen, ausrangierten Rädern. Deshalb freue man sich über jede Spende, sei es finanziell, um neues Material zu kaufen, oder seien es alte Räder. Acht sind bisher an die Werkstatt abgegeben worden. „Manche können wir komplett wieder aufmöbeln und sie dann an Leute verschenken, die sich kein neues Rad leisten können“, erklärt Wewel.

Neustart nach Lockdown

Während des jetzigen Lockdowns war die Fahrradwerkstatt geschlossen. Einen Neustart soll es am 8. Mai geben, wenn es die Corona-Regeln zulassen. Das Team mit Thomas Türk, Peter Mendl, Edgar Kalischer und Christoph Wewel jedenfalls ist bereit. Sollte es dem Verein „Wusterwerk“ gelingen, ein Lastenrad zu beschaffen, kann die Fahrradwerkstatt auch an anderen Ortsteilen angeboten werden.

Und wenn Christoph Wewel nicht beruflich oder mit seinem eigenen Rad inklusive Hund unterwegs ist, dann widmet er sich seinem anderen Hobby – dem Garten.

Von Jens Wegener