Wustermark: Darum kommen Gehbeeinträchtigte oft nicht auf den Bahnsteig

Wenn Stephan Neumann hin und wieder vom Bahnhof Wustermark mit dem Zug in Richtung Berlin fährt, muss er lange vor Abfahrt des Zuges vor Ort sein. Als Gehbeeinträchtigter hat es der 47-Jährige nicht leicht, auf den Bahnsteig zu kommen. „Entweder ich nehme die Treppe, was sehr lange dauert, weil ich nur langsam gehen kann. Oder ich steige in den Fahrstuhl, was einfacher ist“, sagt Neumann. Nur sei das mit dem Fahrstuhl immer so eine Sache: „Mal klappt es und mal nicht.“

Die Fahrstuhltüren klemmen oft. Quelle: Jens Wegener

Schuld daran sind die Konstruktion des Fahrstuhls und das Wetter. So habe es ihm der Eigentümer Deutsche Bahn auf Anfrage mitgeteilt. Weil die Fahrstuhlanlage nicht überdacht ist, sei sie bei starker Sonneneinstrahlung anfällig. Im Klartext: „Die Türen gehen entweder nicht auf oder nicht zu“, so Stephan Neumann. Was für ihn schon sehr ärgerlich ist, stellt für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollator ein unüberwindbares Hindernis da. „Manchmal kommen diese Menschen einfach nicht nach oben auf den Bahnsteig“, bedauert der Wustermarker.

Ansagen sind schlecht zu hören

Ein weiteres Problem sei die Verständlichkeit der Durchsagen über Ankünfte, Abfahrtzeiten oder Verspätungen auf dem Bahnsteig. Neumann: „Wenn man im Bereich des Fahrstuhls auf dem Bahnsteig steht, kann man nicht hören, was angesagt wird. Denn es gibt nur einen Lautsprecher, und der ist im vorderen Teil des Bahnsteiges angebracht.“

Schon das Aussteifen aus den Bussen in Wustermark ist oft schwierig, weil zu viele dort hintereinander stehen. Quelle: Jens Wegener

Stephan Neumann, ist Beauftragter für Barrierefreiheit in der SPD Wustermark sowie sachkundiger Einwohner im Wustermarker Ausschuss für Gemeindeentwicklung. Für den Fahrstuhl ist der Eigentümer Deutsche Bahn und nicht die Gemeinde zuständig. Anders verhält es sich bei den Bushaltestellen und Busparkstellen am Bahnhof. „Es gibt an einer Stelle an der Haltestelle die Möglichkeit, dass dort Gehbeeinträchtigte leichter aussteigen können. Nur kann dieser Abschnitt sehr oft von einem Bus nicht angefahren werden, weil dort schon zwei andere Busse stehen und warten, bis sie laut Fahrplan weiterfahren können“, beschreibt Neumann die Situation.

Mehr Platz für Busse am Bahnhof

„Die Problematik ist bekannt, die Bushaltestelle ist unterdimensioniert, denn im Schnitt halten zwischen drei und sieben Busse parallel vor dem Bahnhof“, bestätigt Silke van Ballaer, Sprecherin der Havelbus Verkehrsgesellschaft. Das alles sei vor geraumer Zeit mit der Gemeinde Wustermark besprochen worden. „Geplant ist, den Platz für die Busse am Bahnhof wesentlich großzügiger zu gestalten und dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Bis dahin ist Verständnis und Rücksichtnahme von allen Beteiligen gefragt“, so Silke van Ballaer.

Grundsätzlich dürfen die Havelbus-Mitarbeitenden im Fahrdienst den Bus nicht verlassen, wenn sich Fahrgäste im Bus befinden. „Insofern darf ein Fahrer nicht bis zum nächsten Bus vorlaufen, um sich mit Fahrer des anderen Busses abzustimmen“, so Silke van Ballaer. Für ein barrierefreies Aussteigen sei mit der heutigen Bustechnik kein Hochboard notwendig. Wenn der Bus abgesenkt und die Rampe vom Fahrer ausgeklappt werde, könnten gehbehinderte Fahrgäste sowie Menschen mit einem Rolli bequem in den Bus ein- sowie aussteigen.

