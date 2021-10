Wustermark: Darum steht der ursprüngliche Bürgerhaushalt vor dem Aus

Wustermark

Der ursprüngliche Bürgerhaushalt ist tot – es lebe der neue Bürgerhaushalt. So lässt sich zumindest die derzeitige Situation um den Bürgeretat in der Gemeinde Wustermark beschreiben. Die Corona-Einschränkungen haben noch verstärkt, was sich aber auch schon vor der Pandemie angedeutet hat: Das Interesse der Wustermarker, den 50 000 Euro umfassenden Bürgerhaushalt mitzugestalten – sei es mit eigenen Vorschlägen und nur mit der Teilnahme an der Abstimmung – war sehr gering. Seit 2016 wurde nie eine Beteiligung von mehr als 8,2 Prozent der Bevölkerung erreicht. Im Gegensatz dazu ist der Verwaltungsaufwand zur Umsetzung der eingereichten Vorschläge enorm.

11300 Euro für jeden Ortsteil

Was dazu führte, dass die (mehrfach geänderte) Satzung zum Bürgerhaushalt Wustermark für 2020 von den Gemeindevertretern außer Kraft gesetzt wurde. Man entschied, die 50 000 Euro plus die 6900 Euro für den Verwaltungsaufwand zu gleichen Teilen in die fünf Ortsteile zu geben, so dass die Ortsbeiräte entscheiden konnten, wie damit umzugehen ist.

Der Eulenturm Wustermark wurde mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt 2019 saniert. Quelle: Jens Wegener

Gleiches steht auch für 2021 an. Es gab (mit Ausnahme von Priort) für dieses Jahr keine Vorschläge von Bürgern, die im jeweiligen Ortsteil umgesetzt werden sollen. Also wird das Geld in den Haushalt 2022 übernommen und dann zu gleichen Teilen – also rund 11 300 Euro – für Hoppenrade, Buchow-Karpzow, Elstal, Priort und Wustermark zur Verfügung stehen. Die Ortsbeiräte haben dem Verfahren bereits zugestimmt.

Sonderfall Priort

Eine Ausnahme bildet der Ortsteil Priort. Dort hatte sich der Ortsbeirat Anfang des Jahres, trotz Corona – die Mühe gemacht und die Einwohner aufgerufen, online oder per Mail Vorschläge abzugeben. Am Ende standen acht Projekte zur Wahl. „Leider musste das Vorhaben, das die meisten Stimmen bekam, rausfallen, weil es die Kriterien nicht erfüllte“, erklärte Ortsbeiratsmitglied René Schreiter (Linke) in der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Auf Platz eins in der Gunst der Priorter steht das Anlegen eines Obstgartens. Allerdings sei dafür weder eine Fläche verfügbar, noch könne das noch in diesem Jahr realisiert werden, so Schreiter.

Ein Fitnessparcours ist in Elstal entstanden, der auch auf einen Vorschlag des Bürgerhaushaltes basiert. Quelle: Jens Wegener

Also wird das Geld für drei andere Vorhaben ausgegeben: Anschaffung von zwei Defibrillatoren (einer kommt ins Dorfgemeinschaftshaus, einer auf ein Feuerwehrfahrzeug), Aufstellen einer Priorter Buddelkiste auf dem Spielplatz und Anlegen einer Apfelallee mit zehn Bäumen in der Nähe des Potsdamer Weges.

Geteilte Meinungen zur Verteilung

Unterschiedliche Meinungen, wie man künftig mit dem Bürgeretat verfahren soll, gibt es in den Wustermarker Ortsteilen sehr wohl. So hätte der Wustermarker Ortsvorsteher Roland Mende (WWG) gern mehr Geld für größere Ortsteile, weil Dyrotz und Wernitz als Ortsbereiche von Wustermark meist weniger abbekommen würden. In Hoppenrade ist Ortsvorsteherin Martina Gerth (WWG) mit der Verteilung des Geldes zu gleichen Teilen für alle fünf Ortsteile zufrieden, während sich in Priort Ortsvorsteher Reiner Kühn(CDU) wünscht: „Der Bürgeretat sollte nicht in der Verantwortung und Organisation des Ortsbeirates liegen, sondern die Gemeindeverwaltung sollte wieder den Hut aufhaben.

Von Jens Wegener