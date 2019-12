Alternatives Wohnen: So lebt es sich in der 25-Leute-WG von Wustermark

Wustermark

Das blaue Haus in der Wustermarker Friedrich-Rumpf-Straße ist fast fertig. Von außen jedenfalls. Innen wirbeln noch die Handwerker. „Hier werden demnächst zehn Leute einziehen, ich auch“, sagt Alexis Schwartz.

Der 41-Jährige ist Teil des alternativen Wohnprojektes, das vor gut drei Jahren startete und wunderbar funktioniert. „Wir sind im Moment noch eine 20-Leute-Wohngruppe samt Kindern, die bald auf 25 Leute anwächst“, erzählt Schwartz.

Verein heißt „Wurzeln und Wirken“

Die Bewohner, die alle sind aus allen Himmelsrichtungen nach Wustermark gekommen, um sich ihren Traum von einen Leben auf dem Land, in der Nähe zu Berlin und mit Bahnschluss erfüllen zu können. „Das lief damals über alte Freunde, Bekannte und Berliner Wohngemeinschaften“, erinnert sich Alexis Schwartz.

Alle gehören dem Verein „Wurzeln und Wirken“ an. „Wir haben uns für Wustermark entschieden, weil hier alle Bedingungen erfüllt waren und das Grundstück bezahlbar war.“

Alexis Schwartz legt Hand an beim Einbau der Küchenmöbel im zweiten Wohnhaus. Quelle: Jens Wegener

Auf dem ein Hektar großen Areal der ehemaligen LPG standen ein altes Bauernhaus, im Volksmund Backhaus genannt, und die Scheune. Schnell waren sich die Beteiligten einig, dass ein Neubau her soll, aber so ökologisch wie möglich. Dazu wurde die „Wurzeln und Wirken Wohnprojekt GmbH“ gegründet. Deren Mitgesellschafter ist das Freiburger „Mietshäusersyndikat“.

„Das hat die Aufgabe, Spekulation mit dem Grundstück und den Gebäuden zu verhindern. Bei einem eventuellen Verkauf kämen ausschließlich ähnlich solidarisch strukturierte Wohngruppen als Käufer in Betracht.“ Ein weiterer Vorteil des Syndikatsmodells sei, dass die einzelnen Bewohner ihre Räume als normale Mieter nutzen, so Schwartz. Es ist also keine teure Einlage nötig, um einzuziehen. Und wenn die Lebensumstände es erfordern, kann man regulär kündigen und ausziehen.“

Alle haben beim Bau mitgeholfen

Den Bau selbst haben Fachfirmen unter Leitung der Buckower Strohbau-Architektin Frederike Fuchs übernommen, „aber wir alle haben mitgeholfen“, weiß Alexis Schwartz und ergänzt: „Dabei konnte mal gleich sehen, wer welche Fähigkeiten hat“.

Das Dach der Scheune mit Fotovoltaikanlage. Quelle: Jens Wegener

Das Haus, das seit zweieinhalb Jahren bewohnt wird, besteht hauptsächlich aus Holz und Stroh (als Dämmmaterial). Auf der Scheune wurde eine Fotovoltaikanlage installiert, die einen Teil des Stromes für das Wohngruppenhaus liefert.

Es gibt eine Pelletheizung und eine spezielle Lüftungsanlage, die ein regelmäßiges Lüften überflüssig macht und damit energiesparend ist“, so Schwartz. Es gibt in dem zweigeschossigen Gebäude (plus Dachausbau) mehrere Aufenthaltsräume und natürlich die einzelnen Zimmer der Bewohner.

Lebensmittel vom Bio-Großmarkt

Die umweltbewusste Lebensweise ist allen erwachsenen WG-Bewohnern, die zwischen 30 und 60 Jahre alt sind, wichtig. So haben die derzeit 25 Leute (inklusive der Kleinkinder) auch nur drei Autos. „Wer ein Fahrzeug braucht, trägt sich in einen Plan ein und nimmt dann einfach den Schlüssel vom Brett“, weiß Alexis Schwartz.

Zur Arbeit fahren alle mit der Bahn (einige arbeiten auch zuhause), die Lebensmittel werden beim Bio-Großhandel in Berlin bestellt und angeliefert. Nur für die „Kleinigkeiten“ fährt mal jemand nach Wustermark zum Supermarkt.

Das Schöne an dieser Wohnform, die in Teilen an das Studentenleben erinnert, sei auch, dass jeder jedem hilft, wenn es Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel wenn mal ein Kind krank ist, oder man Möbel zusammenbauen muss.

„Das geht sogar soweit, dass wir die Miethöhen nach Selbsteinschätzung individuell gestalten. Wer mehr hat, zahlt auch mehr. Und wenn sich die finanziellen Verhältnisse verändern, dann tagt unser Plenum und entscheidet neu“, weiß Alexis Schwartz.

Wann genau das sanierte blaue Haus einzugsbereit ist, steht noch nicht fest. Aber alle Zimmer sind bereits vergeben.

Von Jens Wegener