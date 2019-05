Wustermark

Wer hätte im Februar 2015, als der Anbau der Kita „Sonnenschein“ in Elstal fertig war, gedacht, dass die 60 neuen Plätze nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind? Fehlende Kita-Plätze in der boomenden Gemeinde haben in der zu Ende gehenden Legislaturperiode in der Kommunalpolitik Wustermarks eine bedeutende Rolle gespielt. Auch wenn die Gemeindevertreter eine Teilschuld daran der Verwaltung zuweisen, am Ende entscheidet, je nach Finanzlage, die Gemeindevertretung, ob ein Kita-Neubau gemacht wird oder nicht. So wie es vor wenigen Monaten geschehen ist, als die erneute Erweiterung der Kita „Sonnenschein“ beschlossen wurde.

Knapp unter 10000 Einwohner

Was fällt einem ein, wenn man auf die letzten fünf Jahre der Entwicklung in der Gemeinde Wustermark zurückblickt: Die 10000-Einwohnergrenze ist fast geknackt.

Finanziell hat sich die Gemeinde freigeschwommen. Der alte 16-Millionen-Schuldenberg, entstanden bei der Erschließung des Güterverkehrszentrums Wustermark in der 90er-Jahren, ist abgetragen.

Ja, ein Großteil ist dank der Grundstücksverkäufe im GVZ gelungen. Und ja, jetzt ist dieses Tafelsilber, bis auf wenige Restflächen, weg. Trotzdem haben die Gemeindevertreter in Zusammenarbeit mit der Verwaltung es geschafft, dass Wustermark wirtschaftlich gut darsteht. Nicht zu vergessen, die vielen Menschen aus der Gemeinde, die im GVZ einen Job gefunden haben und noch finden werden, wenn der Drogerie-Riese dm sein Logistikzentrum eröffnet.

Entwicklungssprung in Elstal

Vor allem in Elstal ist der Entwicklungssprung der Gemeinde ablesbar. Im neuen Wohngebiet „Heidesiedlung“ schießen die Häuser nur so aus dem Boden, ein Seniorenpflegezentrum der Immanuel Stiftung ist kurz vor der Eröffnung und im Olympischen Dorf wird gebaut. Dass es gelungen ist, Investoren zu finden, die diesem Denkmal wieder Leben einhauchen, zählt zu den größten Brocken, die die Verwaltung und die Gemeindevertreter aus dem Weg geräumt haben.

Genauso hätte vor fünf Jahren wohl niemand daran gedacht, dass jemals die Ruinen der Adler- und Löwenkasernen verschwinden werden. Man mag nicht alles gut finden, was das Unternehmen Karls in Elstal macht, aber es ist allemal besser, als nichts zu tun. Mehr als 100 Millionen Euro will Robert Dahl in den nächsten Jahren in das neue Ferienresort investieren.

Gutspark erneuert

In kaum einer anderen Gemeinde im Havelland passierte seit 2014 mehr als in Wustermark. Dabei wurden auch kleine Ortsteile nicht vergessen. Die Buchow-Karpzower freuen sich über die neue Parkstraße und einen wieder hergerichteten Gutspark.

Die Gemeinde Wustermark Wustermark ist eine amtsfreie Gemeinde und liegt im Landkreis Havelland. Einwohner: 9379 Fläche: 52,89 km² Ortsteile: Buchow-Karpzow, Elstal, Hoppenrade, Priort sowie Wustermark mit den Ortsbereichen Wernitz und Dyrotz

Die Hüllensanierung des Gutshauses ist auch schon beschlossene Sache. Nach langem Kampf und langer Wartezeit steht fest: Der Radweg an der L 204 innerorts in Buchow-Karpzow und Hoppenrade wird gebaut.

Das aus eigener Kraft (natürlich mit Fördermitteln) größte Investitionsvorhaben der Gemeinde ist im Spätsommer fertig – der Erweiterungsbau der Grundschule Wustermark mit Sporthalle. Er kostet Millionen, er hat so manchen Streit ums Geld und die Ausbauparameter verursacht, aber am Ende haben sich alle Fraktionen der Gemeindevertretung auf diese Investition geeinigt. Auch auf die folgende in Elstal, wo eine Dreifeldsporthalle als erster Teil eines neuen Schulzentrums entstehen wird.

Zählgemeinschaft dominiert

Nicht immer gab es solche Einigkeit im Gemeindeparlament. Die Zählgemeinschaft aus CDU, SPD und Grünen hat mit ihrer Stimmenmehrheit die Opposition aus Linken und WWG oft zur Verzweiflung gebracht.

Wer regiert jetzt? Bürgermeister: Holger Schreiber (parteilos) Gemeindevertretung (Sitze): CDU 4 SPD 5 Die Linke 3 Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG): 4 Bündnis 90/Die Grünen: 2 Ergebnisse der letzten Kommunalwahl 2014: SPD 24,3 Prozent, CDU 28,4 Prozent, Die Linke 18,1 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 8,4 Prozent, Wustermarker Wählergemeinschaft 17,9 Prozent, Einzelwahlvorschlag Skowrnowski 1,5 Prozent, Einzelwahlvorschlag Speer 1,3 Prozent.

Nur wenige Anträge der Opposition kamen durch und wenn, wurden sie von der Zählgemeinschaft meistens ergänzt oder präzisiert. Die politischen Auseinandersetzungen haben zugenommen, je näher die Kommunalwahl rückt.

Skepsis gegenüber der Verwaltung

Geblieben ist bei allem Parteien und Wählergruppen eine gewisse Skepsis gegenüber der Verwaltung und deren Arbeit. Vor allem CDU und Linke sparten nicht mit Kritik. Ein Auslöser dafür war der frühere Umgang mit der Eisenbahnersiedlung in Elstal, als die Verwaltung eine Stellungnahme zur weiteren Verdichtung der Siedlung an den Landkreis geschickt hatte, ohne die politischen Gremien einzubeziehen. Aber daraus haben die Verwaltung und Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) gelernt. Deshalb war es richtig, zuerst die Anwohner über die weiteren Ausbaupläne des Unternehmens Deutsche Wohnen bezüglich der Siedlung zu informieren, um den Vorwurf der Heimlichtuerei auszuräumen.

Ein Schandfleck in Priort

Zur Fünf-Jahresbilanz gehört auch die Tatsache, dass es in Buchow-Karpzow keine eigene Feuerwehr mehr gibt. Man hat sich, aus Mangel an Einsatzkräften, mit Hoppenrade zusammengeschlossen.

Wer tritt am 26. Mai zur Wahl an? Insgesamt 67 Kandidaten wollen in die Gemeindevertretung Wustermark. SPD: 17 Kandidaten CDU: 13 Die Linke: 12 WWG: 12 Bündnis 90/Die Grünen: 13

In Priort wartet man vergeblich auf einen Fußgängerüberweg über die Kreisstraße und darauf, dass sich an der Ruine des Bahnhofsgebäudes was tut. In beiden Fällen kann die Gemeinde aber nicht selbst entscheiden. Entschieden haben die Gemeindevertreter, dass im nächsten Jahr ein kombinierter Bolz- und Festplatz an der Bahnhofstraße in Wustermark entsteht.

Wernitzer hoffen auf Umgehungsstraße

In Sachen Infrastruktur ragen zwei Ereignisse heraus: Es ist gelungen, auch dank der Bürgerinitiative „Nicht ohne Wustermark“, den Bahnhof Wustermark als Haltepunkt auf der künftigen Linie RB 21 zu manifestieren. Und es gibt seit wenigen Tagen eine neue direkte Busverbindung von Wustermark nach Ketzin.

Die neuen Gemeindevertreter werden sich um Wernitz und die dringend benötigte Umgehungsstraße kümmern müssen. Gute Ansätze sind da, Pläne auch, jetzt muss nur irgendwann auch das Geld da sein für eine Straße, wo immer sie auch entlang führt, um die Bewohner des Ortsbereichs vom Verkehrslärm zu entlasten.

Von Jens Wegener