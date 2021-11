Wustermark: Der Wunschbaum ist mit Wünschen voll

Wustermark

Der Wunschbaum am Wustermarker Brunnenplatz ist geschmückt. Wobei nicht nur bunte Kugeln oder Sterne und Lichter gemeint sind. Vielmehr geht es um die selbst gemachten Schilder und Karten der Kinder des Wustermarker Hortes „Abenteuerland“, auf denen die Weihnachtswünsche der einzelnen Hortgruppen geschrieben stehen.

„Großer Dank gilt erstmal den Mitarbeitern des Wustermarker Bauhofes, die mit Technik geholfen haben, den 6,50 Meter hohen Baum aufzustellen und die Wünsche zu platzieren“, sagt Maria Zunke vom Ortsbeirat. Auf dessen Initiative wurde in diesem Jahr die Aktion Wunschbaum, die im Vorjahr begann, weitergeführt.

Geschenke im Hort abgeben

Das Prinzip: Die Kinder hängen ihre Wünsche an den Baum, interessierte Wustermarker nehmen sich einen Zettel ab und erfüllen den Hortkindern den jeweiligen Wunsch. Im Vorjahr konnten sich die Kinder der Kita „Spatzennest“ über die vielen Geschenke freuen. Es seien vor allem kleine Dinge wie Bälle, Magnetbausteine und Zauberstifte, die die Hortkinder brauchen. „Bis zum 9. Dezember können die gekauften Sachen im Hort an der Grundschule abgegeben werden“, erklärt Maria Zunke.

Wustermarker Wunschbaum 2021 Quelle: Privat

Sie freute sich sehr, als schon während der Schmückens des Baumes eine Mutter kam, um gleich einen Zettel abzunehmen. Jessica Owoc habe sich den Wunsch nach einem Puppenhaus ausgesucht und will diesen erfüllen, erzählt Maria Zunke. Auch Sebastian Kelm von der Gemeindeverwaltung Wustermark hatte sich eine Wunschkarte geschnappt.

Überraschungen für die Spender

Die Geschenke werden zur Weihnachtsfeier (eventuell von einem Weihnachtsmann) im Hort überreicht. Alle Gruppen werden sich mit einer kleinen Überraschung bei den Spendern bedanken, so Zunke. Dafür sollen die Spender neben dem Geschenk auch ihre Adresse beim Hort abgeben. Wer Geschenke kaufen, sie aber nicht direkt in den Hort bringen will, oder wer Geld für Geschenke übrig hat, kann sich bei Maria Zunke in Wustermark unter der Nummer 0175/5 63 14 20 melden.

Von Jens Wegener