Wustermark

Für 21 Kinder der Gemeinde Wustermark gibt es nach derzeitigem Stand in diesem Jahr keinen Kita-Platz in der Kommune. „Das ist nicht schön, aber trotzdem eine halbwegs positive Nachricht, wenn man weiß, dass wir im Vorjahr Wartelisten mit bis zu 80 Kindern hatten“, sagt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Er hoffe noch darauf, dass Wustermarker Eltern vielleicht in Nachbarkommunen oder bei Tagesmüttern ihre Kinder betreuen lassen können.

Neubau am Radelandberg kommt

In den kommenden Jahren wird sich die Situation im Kita-Bereich in der Gemeinde Wustermark aller Wahrscheinlichkeit nach entspannen. Ein Neubau am Radelandberg in Elstal ist geplant, zudem wird die Kita „Sonnenschein“ in Elstal erweitert, die Kita „Zwergenburg“ in Priort erhält einen Anbau.

Im Moment läuft der Umbau in der oberen Etage in der Wustermarker Kita „Spatzennest“. Dort sind die Hortkinder aus- und in ihr Domizil in neuen Grundschulgebäude in der Hamburger Straße eingezogen. Damit entstehen in der Kita „Spatzennest“ etwa 70 zusätzliche Kita-Plätze, allerdings erst nach Ende Arbeiten, nach Erteilung der Betriebserlaubnis und nach Einstellung von weiterem Personal.

Der Umbau der oberen Etage der Kita „Spatzennest“ in Wustermark hat begonnen. Quelle: Jens Wegener

„Aber das ist derzeit kaum zu finden“, so Schreiber. Es sei ja schon soweit, dass Kommunen sich untereinander die Erzieherinnen abwerben.

Im neuen Hort sind noch Plätze frei

An den Belegungszahlen der vier kommunalen Kitas in der Gemeinde Wustermark wird deutlich, dass die nicht überall die maximal mögliche Kinderzahl laut Betriebserlaubnis erreicht ist. Im „Spatzennest“ Wustermark waren Mitte Juli 113 Kinder gemeldet (139 sind möglich). Im Haus „Sonnenschein“ in Elstal (inklusive Haus 2 „Wolkenschäfchen“) sind 163 Kinder gemeldet (207 sind möglich), im Haus „Kiefernwichtel“ in Elstal sind 82 Kinder angemeldet (92 sind möglich), in der „Zwergenburg“ in Priort sind es 30 Kinder (30 möglich) und im „Kinderland“ in Elstal (freier Träger) sind 51 Kinder gemeldet (54 sind möglich). Im neuen Hort „Abenteuerland“ in der Grundschule Wustermark werden ab Montag 216 Kinder betreut, möglich sind mit einer Ausnahmegenehmigung 250.

Linke: Zahlen sind endlich öffentlich

Erfreut darüber, dass die Verwaltung diese Zahlen öffentlich gemacht hat, zeigte sich im jüngsten Bildungsausschuss die neue Fraktionsvorsitzende der Linken Sandra Schröpfer. „Der Wunsch nach Kita-Transparenz setzt sich durch. Als wir vor acht Monaten mit einem Antrag Zahlen zur Auslastung der Kitas und zum Personal einforderten, wurde uns noch mit einer Unterlassungsklage gedroht. Insofern sind wir froh, dass die Verwaltung nun bereit ist, regelmäßig belastbare Zahlen vorzulegen.“

Schröpfer stimmte der Verwaltung zu, dass sich die Zahlen „inzwischen deutlich entspannt haben, nachdem interne Maßnahmen getroffen worden sind“. Außerdem sei es begrüßenswert, „dass die von uns eingeforderten Optimierungsmaßnahmen erfolgt sind, so dass demnächst mehr Familien ein Kita-Platz zur Verfügung stehen wird“, so Schröpfer weiter. Die Linke hatte sich Anfang Juli mit einem Fragenkatalog an die Verwaltung gewandt, um regelmäßig Zahlen zur Kita-Auslastung zu bekommen.

Wartelisten sollen auf null reduziert werden

Trotz der positiven Tendenz in Sachen Kita-Plätze fordert die Wustermarker SPD in einem Antrag zur Gemeindevertretersitzung am 13. August die Einrichtung eines zeitweiligen Kita-Ausschusses. Aufgabe des Ausschusses solle es sein, „in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung zügig Maßnahmenpakete zu erarbeiten, mit denen dauerhaft ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung gestellt werden können“, sagt Fraktionsvorsitzender Steven Werner und ergänzt: „Die Wartelisten für die Kita-Plätze sollen schnellstmöglich auf null reduziert, die Wertschätzung von Erzieherinnen muss erhöht und die Kitas mit ausreichend personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden.“

Es würden laut Wustermarker SPD immer noch Beschwerden und Probleme im Bereich Kitas in unterschiedlicher Form an die Gemeindeverwaltung herangetragen oder artikuliert. Trotz einiger Verbesserungen halte es die SPD für geboten, keine weiteren Verzögerungen hinzunehmen. „Es muss in einem temporären Ausschuss alles auf den Tisch, damit es Lösungsansätze geben kann“, so Steven Werner.

Von Jens Wegener