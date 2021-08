Wustermark: Diese Radwege sollen in den nächsten Jahren gebaut werden

Wustermark

Die Gemeinde Wustermark will mehr und mehr zu einer fahrradfreundlichen Kommune werden. Eine Zahl verdeutlicht, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist: Mehr als 13 Millionen Euro sind in den nächsten zehn bis 15 Jahren für den Ausbau des Radwegnetzes vorgesehen. Auch wenn ein Großteil des Geldes aus Fördertöpfen von Bund und Land kommen soll, setzt die Kommune mit dem jetzt vorliegenden Radwegekonzept ein Zeichen.

Quer durch alle Fraktionen und mit Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger (es haben sich 343 Wustermarker mit ihren Vorschlägen und Wünschen online beteiligt) ist man sich einig, möglichst viele Radverbindungen sowohl zwischen den Ortsteilen, als auch in Richtung der umliegenden Kommunen wie Nauen, Potsdam, Ketzin/Havel und Dallgow schaffen zu wollen.

Entlang des Havelkanals macht Radfahren besonders Spaß. Quelle: Enrico Berg

Das Wustermarker Viereck

„Eine zentrale Rolle kommt dem ’Großen Wustermarker Viereck’ zu. Es bildet die vier wichtigen Verbindungen zwischen den Ortsteilen Wustermark, Elstal, Priort und Buchow-Karpzow ab“, erklärt Verkehrsplaner Torsten Perner, der maßgeblich an dem Radwegekonzept mitgewirkt hat. Das wichtigste Scharnier sei dabei der Knotenpunkt Elstal, weil von dort die Wege in die Nachbargemeinden bestehen würden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Radewegplan sind innerhalb der Gemeinde etwa 40 Strecken mit unterschiedlicher Wichtigkeit vorgesehen. Hohe Priorität haben beispielsweise in Elstal neue Fahrradstraßen im Olympischen Dorf, in der Rosa-Luxemburg-Allee die Trennung zwischen Geh- und Radwegen, in Wustermark ist es die Umgestaltung des Kreisverkehrs mit Blick auf den Radverkehr und in Priort sollen abgetrennte Radwege entlang der Chaussee geschaffen werden. In Dyrotz soll ein getrennter Geh-und Radweg am Havelkanal entstehen, in Wernitz einer an der Ketziner Straße. Diese Vorhaben sollen bis 2025 realisiert werden. Radwege mit mittlerer Priorität stehen bis 2030 im Plan, die mit geringer Priorität ab 2030.

Viele Lückenschließungen sind vorgesehen

Neben kompletten Neubauten bedürfen viele Abschnitte „nur“ Anpassungen oder Lückenschließungen, wie jetzt zum Beispiel in Elstal, wo die Verbindung von der Bahnhofstraße bis zum Dyrotzer Ring vollendet werden soll.

Der Wustermarker Verkehrswegeplan Seit 2018 erarbeitet die Gemeinde Wustermark einen Verkehrsentwicklungsplan in mehreren Teilen. Ging es beim ersten Modul um grundlegende Erfordernisse bei der Verkehrsplanung, befasste sich das zweite Modul mit der Umgestaltung der Elstaler Hauptzugangsachsen im Bereich des Designer Outlets Berlin und von Karls Erlebnis-Dorf. Während in den ersten beiden Modulen der Fokus auf dem motorisierten Individualverkehr liegt, entschied die Gemeindevertretung im August 2019, in einem dritten Modul eine Radverkehrskonzeption zu erarbeiten. Vom 1. Juni bis zum 31. August 2020 haben 343 Bürger online Anregungen zum Wustermarker Radverkehrsnetz abgegeben. Die Ergebnisse wurden in das Konzept eingearbeitet und dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt im Januar 2021 vorgestellt. Den fertigen Entwurf reichte die Gemeindeverwaltung den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme ein. Vom 7. Juni bis 14. Juli konnte auch die Öffentlichkeit Stellung beziehen.

Ob der Wunsch des Wustermarker Ortsbeirates und vieler Priorter, einen Radweg auf der dem Outletcenter gegenüberliegenden Seite der B 5 neu anzulegen, erfüllt werden kann, ist offen. Ortsvorsteher Roland Mende: „So könnten die Wustermarker und Priorter direkt zu Karls fahren, ohne die B 5 irgendwo kreuzen zu müssen.“ Die Entscheidung darüber wird wohl final erst fallen, wenn die beiden Knotenpunkte B 5/Elstal und B 5/Olympisches Dorf ausgebaut werden.

Impressionen von Radtour von Wustermark nach Werder. Quelle: Enrico Berg

Gemeindevertreter Peter Hetmank (Bündnis 90/Die Grünen) beurteilt das Wustermarker Radverkehrskonzept so: „Ich sehe uns damit auf einem guten Weg“. Und für den Priorter Harald Ackermann (sachkundiger Einwohner im Gemeindeentwicklungsausschuss) ist wichtig, „dass wir beim Bau der Wege daran denken sollten, dass vor allem auf den Pendlerstrecken immer mehr E-Räder unterwegs sind und wegen der höheren Geschwindigkeiten breite Wege nötig sind.“

Servicestationen an den Bahnhöfen

Das Radverkehrskonzept beinhaltet neben Maßnahmen der In-frastruktur auch den Bau von Abstellanlagen und Serviceeinrichtungen, die an den drei Bahnhöfen Priort, Elstal und Wustermark, in den jeweiligen Ortskernen und an den Anlaufpunkten wie Karls Erlebnis-Dorf und Designer Outlet Berlin, entstehen werden, sowie ein dazu begleitendes Marketingkonzept.

Der Abstellpunkt am Bahnhof Elstal. Quelle: Jens Wegener

„Grundsätzlich ist der Radwegeplan eine strategische Leitlinie für die Weiterentwicklung des Wustermarker Radverkehrsnetzes. Es werden Routenverläufe, Ausbaustandards und die zeitliche Abfolge von Investitionen abgeleitet“, fast Vize-Bürgermeister Uwe Schollän zusammen. Aber es könne Abweichungen geben, denn die Gemeinde Wustermark hat nicht bei allen gewünschten Radwegen das alleinige Sagen. Man ist abhängig von der DB Netz, dem Landesbetrieb Straßenwesen sowie der Bundeswasserstraßenverwaltung.

Einige Projekte laufen bereits

Unabhängig davon, was im Radverkehrskonzept vorgesehen ist, sind derzeit schon einige Rad-Projekte in der Gemeinde im Gange: Es läuft der Bau eines Gehweges in der Potsdamer Straße in Hoppenrade, ein Geh- und Radweg entlang des Kuhdammweges ist in Arbeit, einer wird ab 2022 entlang der Kreisstraße zwischen Buchow-Karpzow und Priort gebaut und einer ab 2022 an der Potsdamer Landstraße in Buchow-Karpzow.

Von Jens Wegener