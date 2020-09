Wustermark

Eine funktionierende Beleuchtung von Fußwegen, die hundertprozentige Nutzung von Rolli-Toiletten in einer Bürgerbegegnungsstätte oder der immer wieder defekte Aufzug am Bahnhof Wustermark – all das sind Themen in der Gemeinde Wustermark, mit denen sich ein Beirat für Inklusion und Diversität beschäftigen soll. Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte die Gemeindevertretung einen solchen Beschluss einstimmig gefasst. Nun sollen Taten folgen.

Die Gemeindeverwaltung lädt die Wustermarker zu einem ersten Austausch ein, um gemeinsam die Idee der Gründung eines Beirats zu besprechen und Mitstreiter zu suchen, die die Sache unterstützen wollen. Termin ist Donnerstag, der 15. Oktober, um 17 Uhr in der Aula der Grundschule „ Otto Lilienthal“, Hamburger Straße 8 in Wustermark.

Anzeige

Gegenseitiger Austausch soll gefördert werden

„Es ist längst überfällig, die Barrierefreiheit oder das Gemeindeleben aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick zu nehmen. Miteinander reden ist dabei stets wichtiger als übereinander reden. Aus diesem Grund wünschen wir uns einen Beirat, in dem Jung und Alt vertreten sind, Männer und Frauen, Eltern, Menschen mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit oder Kultur und Menschen mit Behinderungen. Wir sind zwar alle anders, trotzdem irgendwie gleich“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Steven Werner.

Weitere MAZ+ Artikel

Dieser Beirat solle der Verwirklichung der Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung und Weltanschauung dienen. Die Gemeinde habe sich in den letzten Jahren stark verändert. Deshalb sei der gegenseitige Austausch wichtig. Das kulturelle Leben müsse dabei ebenso im Fokus stehen, wie die Beteiligung an Maßnahmen der Gemeinde, so Werner.

In Falkensee gibt es den Teilhabebeirat

Und der Beauftragte für Inklusion der SPD Wustermark, Stephan Neumann, der auch Vorsitzender der Schwerbehindertenvertretung beim Regierenden Bürgermeister von Berlin ist, ergänzt: „Ein solcher Beirat kann dafür sorgen, dass die Bürger sich einbringen und mitgestalten. Gleichzeitig macht Wustermark dann einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer sichtbar inklusiven und diversen Gemeinde.“ Mit dem Beirat für Inklusion und Diversität bestehe die Möglichkeit, dass jeder den individuellen Blickwinkel auf die jeweilige Sache einbringen und darlegen könne. So könne man voneinander lernen und die Gemeinschaft sowie das Zusammenleben stärken.

In der Stadt Falkensee gibt es seit einigen Jahren einen Teilhabebeirat. Deren Vertreter sind in allen Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung dabei und haben dort Rederecht.

Zuerst kommt die Bestandsaufnahme

Vor gut zehn Jahren ist die UN-Behindertenkonvention in Kraft getreten. Danach muss für alle Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich sein, eventuell bestehende Barrieren sollen abgebaut werden. Dies betrifft nicht nur physische Barrieren wie Treppen, sondern beispielsweise auch den Zugang zu Informationen, so Steven Werner. Deshalb könne mit dem Beirat ein Aktionsplan „Miteinander – Füreinander – altersgerecht – barrierefrei“ erarbeitet werden. Darin sind eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation und Zielsetzungen in der Gemeinde sowie diesbezügliche Maßnahmen festzulegen.

Wer Hilfe benötigt, um an der Veranstaltung am 15. Oktober teilnehmen zu können, meldet sich bitte unter: 033234/73227, per Mail an: j.kunau@wustermark.de oder per Brief: Gemeinde Wustermark/ Fachbereich II, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark

Von Jens Wegener