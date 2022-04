Wustermark: Eine besondere Osterwanderung in der Döberitzer Heide

Wustermark

Zum Ostersonntag lud Die Linke aus Wustermark zu einer kleinen Osterwanderung in die Döberitzer Heide ein. Die Veranstaltung fand unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ statt. Ukrainische Flüchtlinge, deren Gastfamilien und Bürger aus der Umgebung nahmen teil, um gemeinsam Ostern zu feiern.

Bogdan (1) war fasziniert vom bunten Ostereierkorb. Quelle: Enrico Berg

Schon am Eingang zur Döberitzer Heide in Elstal machten die Kinder große Augen, denn dort begrüßte sie ein lebensgroßer Osterhase. In den Händen hielt er einen Korb mit Ostereiern, die er an die Kinder verteilte.

Eiersuchfieber in der Döberitzer Heide ausgebrochen

25 Kinder und Erwachsene machten sich sodann auf den Weg in die Döberitzer Heide zur Osterwanderung. Die Initiatoren hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen und den Weg mit Ostereiern und kleinen Geschenken präpariert. Bereits nach wenigen Metern gaben die Kinder Jubelschreie von sich, „hier war schon der Osterhase und hat Eier versteckt.“ Die Kleinen entdeckten bunte Eier und kleine Präsente an den Bäumen, unter Büschen und im Gras am Wegesrand. Schnell war das Eiersuchfieber ausgebrochen, alle schauten ganz intensiv, ob sie noch mehr entdecken und siehe da, auch bunt bemalte Friedenssteine wurden entdeckt. So mache Wandern Spaß, meinten die Kinder.

Diana (4) und der Osterhase wurden dicke Freunde. Quelle: Enrico Berg

Ziel der Wanderung war ein Pavillon, der hübsch mit Blumenketten geschmückt war. Hier fanden dann zwei kurzweilige Mitmachspiele statt. Die Kinder bewiesen beim Eierlaufen und Türmchen bauen ihre Geschicklichkeit und die Gewinner erhielten jeweils einen kleinen Überraschungspreis.

Kinder verstehen sich auch ohne Worte

Sandra Schröpfer und Fabian Streich von Die Linke Wustermark waren sehr zufrieden mit der Teilnahme. „Jedes Alter aus verschiedenen Orten war vertreten. Wir haben diese Osterwanderung veranstaltet, damit die ukrainischen Flüchtlinge und deren Gastfamilien ein wenig Ablenkung haben, das ist wichtig. Genauso wichtig ist es auch gerade in dieser Zeit, ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht zu setzten, da bot sich Ostern als höchster christlicher Feiertag nahezu an“, erklärt Sandra Schröpfer. Fabian Streich ergänzt: „Viele Ukrainer sind christlich orthodox und sehr gläubig. Für sie ist Ostern sehr wichtig und niemand sollte Ostern alleine verbringen.“

Sie genossen die gemeinsame Wanderung. Quelle: Enrico Berg

Die Kinder verstanden sich prima und haben miteinander gespielt, Kinder brauchen keine Sprache, sie verstehen sich auch ohne Worte. Für die Erwachsenen hatten Sandra Schöpfer und Fabian Streich die Elstalerin Margit Paul als Übersetzerin gewinnen können. „Die Idee der Osterwanderung gefiel mir so gut, dass ich sofort zugesagt habe als Übersetzerin mitzumachen“, so Margit Paul. Bedauerlich fand Petra Pohler aus Elstal, dass nicht mehr Menschen an der Osterwanderung teilgenommen haben.

„Der Weg war toll geschmückt“

Die fünfjährige Klara konnte den Sieg beim Eierlauf für sich entscheiden. „Ich habe zuhause extra geübt“, berichtet die junge Brieselangerin, „und es macht Spaß mit dem Osterhasen zu wandern.“ Ihre Mutter Daniela Kolbe findet die Idee der Osterwanderung toll. „Vor drei Wochen haben wir Viktoriia aus der Ukraine und ihre Kinder Karyna (14) und Bogdan (1) bei uns aufgenommen. Die Familie ist darüber sehr glücklich. Es ist schön, dass diese Osterwanderung gemacht wird, damit die Familien für kurze Zeit auf andere Gedanken kommen und das Wetter spielt auch mit.“

In Dallgow-Döberitz haben Robert Quappe und seine Freundin die Ukrainierin Ksenia und ihre Tochter Diana aufgenommen. „Für die Kleinen ist das hier echt super, die haben Spaß, ich im Übrigen auch. Der Weg war toll geschmückt. Schön, dass jedes Kind etwas bekommen hat“, meint Robert Quappe und weiter: „Das ist eine richtig coole Aktion. Die ukrainischen Familien sind dankbar für jede Abwechslung. Als Ksenia mit ihrer Tochter zu uns kam, wollte die Kleine die ersten drei Nächte nicht in ihrem Bett schlafen, sondern im Keller wegen „bum bum“. Da merkt man, wie traumatisiert sie sind. Das war echt heftig, abends haben meine Freundin und ich mit Tränen in den Augen im Bett gelegen.“

Die Linke aus Wustermark plant weitere solcher Aktionen und Hilfsangebote für die ukrainischen Flüchtlinge und deren Gastfamilien. „Sie können sich jederzeit gerne an uns wenden, wenn Unterstützung benötigt wird“, sagten Sandra Schröpfer und Fabian Streich, „wir unterstützen mit Sachspenden, wo sie nötig sind oder helfen bei den Amtsgängen.“

Von Hannelore Berg