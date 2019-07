Wustermark

Binnen 20 Minuten fährt der dritte große Lkw aus Richtung B 5 kommend, die Rostocker Straße im Güterverkehrszentrum Wustermark entlang. Bis der jeweilige Fahrer feststellt, dass es nicht weitergeht, weil die Straße aufgerissen ist. Dann bleibt nur noch die Möglichkeit, auf dem Gelände der kleinen Aral-Tankstelle zu drehen.

Einige neue Borde sind bereits verbaut

„Auf der anderen Seite der Baustelle, also aus Richtung Brieselang kommend, haben die Lkw beim Drehen auf der Rostocker Straße schon so einiges kaputt gemacht“, weiß der Wustermarker Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Immer wieder komme es vor, dass trotz der Hinweis- und Umleitungsschilder in die Straße eingefahren wird.

Für den Durchfahrtsverkehr ist Rostocker Straße derzeit gesperrt. Quelle: Jens Wegener

Das liege daran, dass viele Fahrer nicht der deutschen Sprache mächtig sind, „zum anderen zeigen viele Navigationssysteme die Baustelle nicht an.“ Für die Beschilderung ist die Baufirma zuständig, die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises hat alles abgesegnet. „Es ist ja nicht möglich, Schilder in sechs Sprachen aufzustellen“, sagt Scholz.

Kreisverkehr mit 50 Meter Durchmesser

Anfang April haben die Arbeiten zur Grundsanierung der Rostocker Straße im GVZ, der Hauptverkehrsachse mit Anbindung an die A 10, begonnen. Der erste Abschnitt der 1,1 Kilometer langen Straße – 135 Meter über die Schlaggrabenbrücke – ist bereits fertig. „Jetzt läuft der zweite Abschnitt und alles ist im Zeitplan“, so Scholz.

Gebaut wird derzeit an dem neuen Kreisverkehr, der mit einem Durchmesser von 50 Metern auch künftig die Anforderungen für Giga-Liner erfüllen wird.

Hier entsteht der neue Kreisverkehr. Quelle: Jens Wegener

Außerdem werden die Anbindungen der Nürnberger und der Magdeburger Straße, des Kuhdammweges und die Personalzufahrt der Firma Havi Logistik erneuert. Das ist Mitte September fertig, so der Plan.

Im dritten Abschnitt ist die Fahrbahn der Rostocker Straße – von der Firma Havi bis zur Schlaggrabenbrücke – an der Reihe. Dazu muss die Straße halbseitig gesperrt werden.

Die Bordsteine liegen bereit. Quelle: Jens Wegener

Eine Ampelregelung soll dafür sorgen, dass der Verkehr trotzdem in beide Richtungen rollen kann. Das Ende dieser Arbeiten ist im April 2020 vorgesehen.

Die Gemeinde Wustermark finanziert die Grundsanierung der Rostocker Straße mit den „Nebenschauplätzen“ mit insgesamt rund 2,6 Millionen Euro, wobei rund 1,8 Millionen Euro Fördermittel vom Land sind.

Zusätzliche Ausfahrt aus dem GVZ

Danach folgt die nächste Großbaustelle: „Wir verändern den Knotenpunkt L202/ Kuhdammweg, der Kuhdammweg und die Kuhdammbrücke über den Havelkanal werden verbreitert, sodass letztlich die Ein- und die Ausfahrt ins GVZ über diese Brücke möglich sein wird“, erklärt Wolfgang Scholz. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es noch nicht, die Rede ist von 2021/22. Entsprechende Fördermittelanträge werden erarbeitet, so Scholz.

Ebenso zeitlich noch nicht festgeschrieben ist die Verbreiterung der zweiten Kuhdammbrücke, die über die Autobahn führt, auf acht Meter. Das liegt in den Händen des Bundes, der die Autobahn sechsstreifig ausbauen will. Die beschriebenen Vorhaben gehören zu einem großen Gesamtpaket zur Verbesserung der Infrastruktur, an dem sich der Bund, das Land Brandenburg und die beiden Gemeinden Wustermark und Brieselang beteiligen. Es geht unter anderem darum, Zeestow vom Schwerlastverkehr zu entlasten und die Verkehre im GVZ Wustermark besser zu verteilen.

Von Jens Wegener